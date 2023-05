Les Lot-et-Garonnais ont les dents qui rayent le parquet à l’approche de ce quart de finale chez le voisin landais. Cela s’est ressenti dans les attitudes aux entraînements cette semaine. Les partenaires de Vincent Farré n’ont rien à perdre.

Bernard Goutta aurait aimé que ses joueurs lui donnent mal à la tête pour composer son équipe. Manqué. Néanmoins, à l’approche du match de barrage, les attitudes évoluent. Jean-Marcellin Buttin confirme : « Il y avait un peu plus de stress cette semaine. De la tension car tout le monde a envie de faire partie de l’équipe ». Les choix du Catalan ont été faits et sa méthode de management a été très claire.

À Béziers, une dizaine d’éléments, soit en manque de temps de jeu, soit de retour de blessure, ont eu leur chance. Et ce, pour permettre ensuite au staff de plancher sur la composition d’équipe tout le week-end. Dès lundi, alors qu’il le fait plus tard habituellement, il a décidé de la communiquer à son groupe. "Il y a bien évidemment des déçus. C’est normal. Mais ceux qui ne jouent pas vendredi ont été très importants dans la préparation."

Dans les conditions du direct

Loin de se positionner en victime expiatoire de Landais en confiance, Bernard Goutta croit en ses joueurs : "J’ai senti une énorme concentration. On fait de très bons entraînements et c’est par le travail que l’on va retrouver cette confiance. Ce quart est un match couperet, on le prépare au mieux, notamment dans notre stratégie, pour ne pas s’arrêter là".

Cette stratégie justement sera fondamentale. Comme elle l’a été toute l’année à l’extérieur. Gagner dans un contexte hostile, les Agenais savent faire. Cette saison, Provence, Rouen, Biarritz, Mont-de-Marsan, Vannes, Massy et Aurillac en ont fait les frais. Mais le plus important, c’est maintenant. "Sur un quart de finale, tous tes secteurs doivent être au vert. C’est sur cela que tu capitalises et que tu te remets dans le bon chemin. Là, on a rempli notre caisse à outils pour la sortir au bon moment, dans un Boniface plein, face à une équipe qui a l’expérience de ces phases finales" admet l’ancien troisième ligne.

D’ailleurs, ce dernier a préparé son groupe dans les conditions du direct mardi, demandant à ce que la sono du stade Armandie soit activée lors de l’entraînement à haute intensité. Comme cela avait d’ailleurs été fait quelques saisons auparavant sous Mathieu Blin.

Les cadres de retour

Pour tenter de renverser le Stade montois, Goutta a décidé de confier les clés du camion à ses vieux briscards. Ou plutôt à ceux qui ont l’expérience de ces rendez-vous. Antoine Erbani, Mathieu Lamoulie, William Demotte en font partie. Au même titre que la charnière internationale : Sonatane Takulua, capitaine des Tonga ; Elton Jantjies, champion du Monde ou encore Arnaud Duputs, Vincent Farré, Martin Devergie qui sont des éléments importants du dispositif lot-et-garonnais.

Les jeunes comme Jefferson-Lee Joseph, Clément Garrigues et Emile Dayral auront aussi, de par leur expérience avec les Bleuets, une carte à jouer. Sans oublier l’inévitable Kolinio Ramoka.

Il y aura quoiqu’il arrive, malgré une infirmerie bien pleine, une grosse équipe d’Agen vendredi soir dans les Landes. Une équipe poussée par plus d’un millier de supporters "Bleu & Blanc", qui seront du déplacement. Dans cette "guerre de territoire" comme l’a rappelé Jean-François Fonteneau, les Agenais comptent bien devenir les premiers à s’imposer à l’extérieur, lors d’un barrage de Pro D2.