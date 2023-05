Arrivé en cours de saison au Stade montois, l’ailier fidjien est rapidement devenu une des attractions du championnat et un des joueurs les plus dangereux de l’effectif montois, puisqu’il a marqué 11 essais, même s’il doit encore progresser sur plusieurs secteurs.

Kaminieli Rasaku (23 ans) n’a porté qu’une fois le maillot de l’Aviron bayonnais. Pourtant, son nom revient souvent, le week-end, lorsque les amoureux du club basque évoquent les prestations de leur ailier, prêté en cours de saison à Mont-de-Marsan, où il a marqué onze essais en dix-sept matchs. Rasaku ? C’est à l’automne 2022 qu’il a posé ses valises au Pays basque, où il est arrivé avec une médaille de champion du monde à 7 et le titre de meilleur joueur du tournoi.

Nicolas Viguera, membre de la cellule recrutement de l’Aviron, raconte : “Alors que Bayonne cherchait des facteurs X, j'avais vu que les deux prochains, aux Fidji, étaient Habosi, qui commençait à être connu, et Rasaku, qui était alors méconnu. J’avais vu des images de lui sur des tournois aux Fidji et j’étais tombé sur un article où Sireli Bobo disait qu’il ne comprenait pas pourquoi Rasaku n’avait pas été retenu pour les JO. Je l’ai alors ajouté sur Facebook, il a accepté en suivant mon invitation et nous avons commencé à discuter en anglais. Je lui ai parlé de Bayonne, où jouait son copain Sireli Maqala et je lui ai demandé s’il était intéressé par un challenge en France.”

Prosper : “Un duelliste incroyable”

Pourtant, c’est dans les Landes, où il a été prêté en novembre, que le Fidjien s’est fait connaître aux yeux du public français, puisqu’il s’est rapidement affirmé comme un des joueurs les plus dangereux de l’effectif montois. “C’est un duelliste incroyable. Il casse énormément de plaquages. Il est très, très costaud au niveau du bassin et des appuis”, décrit Stéphane Prosper. Leandro Cedaro, qui a vu le garçon débarquer en cours de saison, est conquis. “Ce qu’il fait, c’est hors norme. Il fait avancer l’équipe, casse les plaquages, est très efficace. Il nous fait énormément de bien. Sportivement, c’est un élément très important”, souligne le deuxième ligne argentin. Pour tout dire, Kaminieli Rasaku n’est pas le joueur le plus rapide de l’effectif jaune et noir. “Mais qu’est-ce qu’il est puissant, rebondit Prosper. C’est sa grande force. Il a une capacité assez étonnante à réaccélérer à la sortie d’un crochet. Il sait changer de rythme et de direction.”

Un talent perfectible

S’il marque beaucoup et parvient à créer de nombreuses brèches, Rasaku reste, pour autant, un joueur très perfectible, son adaptation à quinze n’étant pas encore terminée. “Il vient avec les qualités du joueur à sept, mais aussi ses défauts dans l’organisation du jeu, qu’elle soit offensive ou défensive. Il a du mal, offensivement, à trouver sa place dans le système et défensivement, à connecter avec ses centres ou la ligne et à basculer comme il faut sur le champ profond. Il y a encore pas mal de travail dans quelques secteurs. On travaille à essayer de corriger tout ça”, poursuit Prosper.

C’est pour cette raison que l’Aviron bayonnais avait décidé de le prêter à Mont-de-Marsan au mois de novembre dernier, alors que celui-ci n’avait disputé qu’un seul match avec le club basque. “Il a fait des progrès dans tous les domaines, mais il y a encore pas mal de travail”, estime l’entraîneur jaune et noir

Connexion fidjienne

Bon sur le terrain, Rasaku est aussi épanoui dans les Landes, où il a retrouvé plusieurs Fidjiens, de Wame Naituvi à Nacani Wakaya, en passant par Veresa Ramototabua ou Misaele Petero. “Les Fidjiens et Mont-de-Marsan, c’est une très longue histoire, rappelle Stéphane Prosper. On a toujours eu une communauté fidjienne depuis l’arrivée de Waisale Serevi (1998, NDLR). Ça perdure et c’est très bien. C’est important que Kaminieli soit entouré.”

Au quotidien ? “Il est toujours souriant. C’est un joueur très sympa, avec un état d'esprit exceptionnel”, raconte Leandro Cedaro. “Il est très discret, effacé, réservé, taiseux. Mais comme on a une grosse communauté, entre eux, ils sont très bons. Ils ont la joie de vivre, ils aiment chanter, bouger, mettre de la musique. C’est un groupe de fidjiens, quoi…”, ajoute Prosper. Ce soir, face à Agen, il sera titulaire sur l’aile gauche, pendant que son compère Wame Naituvi occupera l’aile droite, avec une certitude : pendant ce barrage, le danger pourrait venir des ailes.