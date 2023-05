L'ascension folle du Kilimandjaro par David Berty à l'honneur dans le film documentaire : "XV pour un sommet"

David Berty et d'autres rugbymen à l'honneur du film-documentaire "XV pour un sommet" qui revient sur l'ascension du Kilimandjaro par l'ancien international français.

Samedi 13 mai à 10h30 au cinéma Utopia de Borderouge à Toulouse aura lieu l'avant-première du film-documentaire : "XV pour un sommet" réalisé par Patrick Foch. En présence de David Berty et Vanessa Morales, l’entrée sera libre et gratuite, réservation obligatoire.

"XV pour un sommet" raconte l'histoire de David Berty, ancien international de rugby, grand joueur du grand Stade toulousain des années 90, qui a vécu une chute brutale avant qu'une sclérose en plaques ne lui soit diagnostiquée. En 2021, Vanessa Morales, spécialiste de la course en haute montagne, réalisait le record de l'ascension-descente du Kilimandjaro en 11h33 au nom de la sensibilisation à la Sclérose en Plaques et parrainé par David Berty. L'atléte va alors proposer un défi fou à l'ancien international : gravir les 5895m du plus haut sommet d’Afrique. Malgré sa maladie, mais entouré d'amis fidèles, anciennes gloires du rugby français (Marc Lièvremont, Thomas Castaignède), ce film-documentaire revient sur cette aventure hors norme et met en avant des valeurs de solidarité, d'empathie et générosité.