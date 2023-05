Après une saison exceptionnelle l’an passé, et malgré un exercice pendant lequel ils ont parfois manqué de régularité cette année, les Jaune et Noir sont encore là, au moment où le doux parfum des phases finales pointe le bout de son nez.

Il faut aimer son métier, son club et ce sport pour repartir sur une saison longue et difficile comme le Pro D2 en propose, après être passé tout près du Graal, sans pour autant parvenir à l’atteindre. Les Montois, l’an passé, avaient un rêve. Être champions de France de seconde division. Celui-ci a volé en éclats le jour où ils ont croisé la route du voisin bayonnais à Montpellier (20-49).

Et après un access match où les Jaune et Noir ont été battus par l’Usap, malgré des corps usés et des têtes blessées, il a fallu vite rechausser les crampons, en juillet, la coupure étant toujours (trop) courte pour le perdant de ce match d’accession. "Pour autant, ça n'a pas été dur de redémarrer, du moins dans les têtes, estime l’entraîneur des arrières, Stéphane Prosper. Nous avons réalisé un début de saison plutôt pas mal, jusqu’à la venue d’Agen."

Des trous dans divers secteurs du jeu

En effet, les Landais ont remporté trois matchs sur les quatre premières journées, avant d’en perdre cinq sur les sept suivantes, et mi-novembre les Landais étaient dixièmes du classement. "Il y a eu une certaine fatigue mentale et physique et ça s’est vu en début de saison, souligne le deuxième ligne Leandro Cedaro. Malgré tout, on arrive à notre objectif. C’est donc très positif."

Leandro Cedaro, deuxième ligne du Stade montois. Icon Sport - Loic Cousin

Si la saison de Mont-de-Marsan n’a pas été linéaire, le club landais a connu deux périodes fastes, entre novembre et janvier (sept victoires consécutives), puis sur cette fin de saison. Pour autant, il a raté la qualification directe en demi-finale pour un petit point au classement. "Nous avons manqué de constance dans le contenu et dans les performances. On peut l’attribuer à des trous dans divers secteurs du jeu. Un jour, c’est la défense, l’autre la zone de marque, puis la touche, la mêlée ou la discipline. Nous avons vécu ces moments-là plusieurs fois dans la saison et ça nous a mis en difficulté. Ça ne nous a pas permis d’avoir ce point qu’il nous manque, à la fin, pour recevoir la demi-finale. Mais au milieu de tout ça, on est là…", souligne Prosper.

Deux défaites contre Agen cette saison

Forcé de passer par la case barrage, le Stade montois va désormais tenter de poursuivre sur sa bonne dynamique des dernières semaines. "On finit la saison avec beaucoup de confiance et avec un groupe beaucoup plus frais que l’an passé, note le technicien. Je préfère regarder le côté positif, enchaîne le deuxième ligne argentin. L’an dernier, nous sommes arrivés premiers, mais il y a eu cette semaine "off" pendant laquelle nous avons un peu perdu le rythme. Pendant les quarts, tu as beaucoup d’anxiété, il faut attendre, ça te fatigue plus qu’autre chose. Les autres jouent, toi non. Là, nous avons le barrage, ça peut nous servir à améliorer notre jeu."

Cette rencontre face au SUA sera aussi l’occasion pour le club landais d’essayer d’effacer les deux claques reçues pendant la phase régulière, puisque les Lot-et-Garonnais l’ont emporté assez largement (11-33 et 41-19). "Il ne faut pas oublier ce match, mais il ne faut pas qu’il nous perturbe non plus. Ce sont des situations différentes. Il faudra se rappeler des erreurs faites pour ne pas les reproduire", glisse Leandro Cedaro. Son entraîneur, Stéphane Prosper, abonde dans le même sens. "Il faut se nourrir de ces expériences et de ces moments où nous avons été dans le dur, dit le technicien. Nous sommes obligés de nous en servir. Ça fait partie de la préparation de ce match, même si celui de vendredi n’aura rien à voir avec ceux pendant la phase régulière."

Le même groupe que face à Rouen ?

Pour cette réception du voisin agenais (un peu plus de 100 kilomètres séparent les deux villes), les Montois devraient se présenter avec un groupe qui ressemblera fortement à celui qui a battu Rouen début mai, 47-17. Pour cause, Romain Latterrade souffre toujours du péroné (fracture), Léo Banos a un problème au coude et Lasha Macharashvili est en délicatesse avec une cheville. Ils ont, tous trois, terminé la saison. Le reste de l’effectif, quant à lui, espère prolonger l’aventure encore quelques semaines et ne pas partir en vacances dès vendredi soir. "On a démarré le 1er juillet, tout le travail accompli au long de la saison, c’est pour vivre ces moments-là et aujourd’hui, nous sommes forcément excités", conclut Stéphane Prosper.