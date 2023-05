Dans ce barrage de Pro D2 qui promet entre Nevers et Vannes, les deux ailiers Christian Ambadiang et Nathanaël Hulleu vont se livrer un duel savoureux. Entre puissance et efficacité, monstre physique et feu follet, le Neversois et le Vannetais sont peut-être les deux meilleurs à leur poste cette saison.

Les phases finales de Pro D2 sont lancées ! Pour ce premier barrage de l’année, Nevers reçoit Vannes pour une place en demi-finale face à Oyonnax. Si les Neversois ont l’avantage de recevoir, bien heureux sera celui qui pourra pronostiquer un vainqueur, car la saison régulière a montré que les deux équipes savaient évoluer loin de leurs bases. En effet, en novembre 2022, les Vannetais s’étaient imposés sur la pelouse de Nevers (12-18), et les hommes de Xavier Péméja avaient pris leur revanche en janvier dernier (22-24). Dans ce match couperet, deux hommes seront un peu plus attendus que les autres. Il s’agit bien entendu des deux ailiers, meilleurs marqueurs de leur équipe, Christian Ambadiang et Nathanaël Hulleu. D’un côté, la puissance du Neversois, de l’autre la science du jeu du Vannetais.

"C'est un extraterrestre"

Les statistiques vont dans leur sens. Hulleu est le meilleur marqueur de Pro D2 avec 16 essais. Son adversaire du soir est troisième avec 13 essais. Dans ce duel, seul le Grenoblois Karim Qadiri s’interpose entre le Français et le Camerounais dans la hiérarchie (14 essais). Malgré trois essais de moins que son rival, Christian Ambadiang a un ratio bien supérieur à son cadet avec 0,76 essai par match. Le natif de Yaoundé n’a disputé "que" 17 matchs mais est en feu depuis le début de l’année avec 13 essais en 13 matchs.

Lors de la dernière journée de la phase régulière, l’ailier de 24 ans a inscrit un quadruplé face à Montauban. "Mon premier en carrière", souriait le facteur X de Nevers après la rencontre. "Sans l’équipe, je ne peux pas faire ces choses incroyables". Avec ses capacités physiques hors-norme (1m89, 107 kg), celui qui a été formé en Afrique du Sud fait des ravages dans les défenses adverses en alliant puissance et vitesse. Face à Agen lors de la 29e journée, il avait fait exploser l’arrière-garde agenaise. "C’est un extraterrestre. Il va à dix mille, il est puissant", s'enflammait son coéquipier Hugues Bastide après la rencontre. "Il est imprévisible, même pour nous", confirmait son compère Mattéo Faucher.

Hulleu, la force tranquille

Nathanaël Hulleu est dans un registre différent. L’ailier de Vannes n’a pas les mêmes dimensions physiques que son adversaire du soir, mais n’est pas en reste en termes d’appuis et de vitesse. Le jeune ailier français de 22 ans a offert aux amoureux de Pro D2 une saison pleine, complète, la première de sa carrière. 16 essais au compteur et une régularité à toute épreuve qui a tapé dans l'œil du Castres olympique, qui a décidé de l'engager dès la saison prochaine. "J'évoluerai bien à Castres à partir de l'an prochain. Le CO est un club qui me correspond, avec des valeurs humaines, d'humilité et de solidarité que j'aime beaucoup", confirmait le natif de Carcassonne il y a plusieurs semaines.

Moins fantasque que Christian Ambadiang, Nathanaël Hulleu n'en reste pas moins très efficace. Il est le parfait finisseur du RCV et sublime bien une ligne de trois-quarts où le demi de mêlée Michael Ruru, prêté par Bayonne pour la fin de saison, a pris les choses en main. Alors qui a l'avantage entre les deux serials marqueurs de Pro D2 ? Pour l'ailier de Colomiers Valentin Saurs, dont l'équipe a encaissé quatre essais par les deux joueurs, balle au centre. "On aura un œil sur eux sur ce barrage c'est obligatoire. Ils jouent tous les deux dans des équipes qui performent et qui mettent leurs qualités en avant. Ça va être un très beau duel individuel mais dans un match à élimination direct, le plus important est d'être très propre et très précis sur chaque ballon." Pour aller chercher une qualification en demi-finale contre l'ogre Oyonnax, Neversois et Morbihannais auront besoin d'une grande performance des deux ailiers. Cela tombe bien, les deux sont au sommet de leur art. Messieurs, que le meilleur gagne.