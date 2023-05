Largement battu à Pau et en grande difficulté en touche, Castres n’est pas parvenu à valider mathématiquement son maintien et devra encore batailler.

Le CO va devoir encore patienter. Étrillés 40 à 3 sur la pelouse de Pau, les Tarnais quittent le hameau gros-Jean-comme-devant, avec le désagréable sentiment de ne pas avoir avancé d’un iota. Au sortir de cette 24e journée, le Castres olympique n’est toujours pas mathématiquement maintenu et se complique encore un peu plus la tâche dans l’optique d’obtenir une hypothétique qualification en Champions Cup.

Au vrai, sur la pelouse du Hameau, on eut l’impression qu’une chape de maladresse s’était abattue sur tous les progrès entrevus depuis l’arrivée au club de Jeremy Davidson fin février. "Il y a trois choses à avoir dans le rugby : l’engagement, la conquête et la discipline. Et là, il nous a manqué les trois. On a vu une équipe de Pau qui gagnait les impacts car elle jouait sa survie", expliquait en préambule Jeremy Davidson, le manager du CO. L’impression laissée par le club tarnais ? Celle d’une équipe qui n’a pas progressé, loin de là, depuis le dernier match. Un pas en avant, deux pas en arrière, en quelque sorte.

Jeremy Davidson, manager de Castres Icon Sport - Pierre Costabadie

Exemple criant avec le secteur de la touche, que le technicien irlandais avait réussi à stabiliser depuis un mois. À Pau, l’alignement tarnais n'est jamais parvenu à trouver un rendement correct. En l’absence de Gaëtan Barlot, Pierre Colonna et Brice Humbert ont eu les pires difficultés à maîtriser les vents qui balayaient le Hameau et ont égaré pas moins de sept ballons sur leurs lancers. Rédhibitoire à ce niveau, comme l’expliquait l’ancien international irlandais : "On n’a pas eu nos ballons sur nos lancers, nous n’avons donc pas pu attaquer correctement. On a dû défendre sur de longues séquences. Et quand une équipe est meilleure dans l’engagement, celle qui est dominée fait des fautes et prend des cartons..." Ainsi, les Tarnais ont récolté deux cartons jaunes (Dumora et Arata), évoluant ainsi par durant vingt minutes en infériorité numérique et concédant la bagatelle de dix-sept points.

Scories techniques

À cette indiscipline fatale s’ajoute des erreurs techniques que l’on n’avait plus l’habitude de voir depuis quelques matchs dans les rangs du CO : chaque joueur, ou presque, y a été de sa petite maladresse empêchant le CO de développer ses actions et d’enclencher un semblant de révolte. Josaia Raisuqe et Baptiste Delaporte auraient pu chacun inscrire un essai pour relancer leur équipe, mais le premier a été repris à dix mètres de l’en-but par un retour miraculeux de Manu et le second a échappé le ballon au moment d’aplatir.

QUEL MULTIPLEX ! Pau et le Racing 92 l'emportent aisément, Lyon se fait peur et Brive s'impose incroyablement sur la sirène \ud83d\ude31



Tous les résumés sont à retrouver sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/zMrz2CiwD0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 6, 2023

À l’inverse, les Palois, parfaitement libérés, ont réussi à peu près tout ce qu’ils ont entrepris pour donner une grande ampleur au score et s’offrir un point de bonus offensif qui comptera sans doute au soir de la dernière journée. Il manque aujourd’hui un point, un tout petit point pour que les Castrais valident mathématiquement leur maintien. Un point qu’il faudra obtenir à Brive pour éviter le spectre d’un match stressant lors de la réception de Perpignan pour la dernière journée.

Benjamin Urdapilleta, qui jouera ce soir-là son dernier match sous les couleurs du Castres olympique, mérite une sortie plus détendue. Le plus drôle dans tout cela ? C’est que dans ce championnat hyper serré et concurrentiel, l’espoir d’accrocher un top 8 n’est pas encore tout à fait éteint pour le CO. Si Castres relève la tête et réussit ses deux derniers matchs, il faudra peut-être sortir les calculatrices...