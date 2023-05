La Section paloise a fait un grand pas vers son maintien en Top 14 en s'imposant (40-3) face au Castres olympique ce samedi après-midi. Les hommes de Sébastien Piqueronies ont fait preuve de maîtrise et d'un réalisme important en s'offrant un bonus offensif quand les Castrais enchaînaient les approximations...

Il n’y a pas eu de match ce samedi 6 mai entre la Section paloise et le Castres olympique. Pour cette 24ème journée de Top 14, les Béarnais se sont imposés (40-3) face à des Tarnais qui disent adieu à leurs rêves de top 6. Dans leur stade du Hameau, les Palois ont dominé toute la rencontre et remportent un succès importantissime, avec 8 points d’avance sur la zone de relégation.

Dominateurs de la première à la dernière minute

Les joueurs de la Section avaient donné le ton dès les premières minutes du match, affirmant leur motivation dans leur opération maintien. Dominateurs et agressifs, ils marquaient le premier essai du match par leur capitaine Beka Gorgadze, au soutien de Gailleton après un bon travail de la paire de trois-quarts centres (7-0, 7ème).

Les Castrais ont mis un peu de temps à donner du répondant, jusqu’à obtenir une touche à 5 mètres, qui a débouché sur une pénalité. Wilfrid Hounkpatin choisissait de jouer à la main. Après une percussion, il pouvait marquer un essai, mais il se le voyait refusé pour s’être relevé après avoir été au sol. Déjà le tournant du match. Car quelques minutes plus tard, à la suite d’une touche dans les 22 Castrais, les avants béarnais enchaînaient les percussions, jusqu’à ce que Santiago Grondona puisse aplatir dans l’en-but (14-0, 22ème).

Sonnés, les Castrais éprouvaient déjà de grandes difficultés à se porter à l’attaque. Pau, pourtant en bas de tableau, pouvait gérer son avantage sans être flamboyant. Et si Urdapilleta parvenait enfin à inscrire des points sur une pénalité (14-3, 36ème), le deuxième meilleur marqueur du Top 14 Zack Henry lui répondait par deux fois pour atteindre la barre des 20 points à la pause (20-3).

Un Castres maladroit, indiscipliné et inefficace

Le jeu au pied, c’est encore ce qui permettait à Henry d’accroître l’avantage en seconde période. Le CO tentait de réagir, mais Raisuqe puis Delporte, en deux minutes, voyaient le ballon leur glisser des mains alors que l’en-but était à portée de main. Deux occasions manquées, et Pau sanctionnait cela.

Daubagna mettait le feu dans la défense adverse avec une percée de 50 mètres, et forçait Julien Dumora à gêner une sortie de balle. Carton jaune pour l’arrière (55ème), et double peine car sur la penaltouche suivante, le maul palois amenait le talonneur Lucas Rey à l’essai (28-3, 56ème). Déjà le bonus offensif en poche, et Castres était sous l’eau.

Meilleur marqueur d’essais du championnat, Émilien Gailleton parachevait le succès de son équipe d’un doublé. D’abord en étant bien placé dans une situation de surnombre côté fermé, où il prenait de vitesse la défense pour aplatir en coin (33-3, 62ème). Puis après une mêlée à 40 mètres, Debaes envoyait une passe au pied vers son centre, qui profitait du rebond favorable pour aplatir entre les perches (40-3, 74ème). Le carton jaune du Castrais Arata (67ème) pour une main au visage était anecdotique.

Grâce à la défaite de Perpignan en fin de match à Lyon, la Section Paloise s’offre 8 points d’avance sur l’Usap, premier relégable. Il suffit aux Béarnais que les Catalans ne gagnent pas un de leurs deux derniers matches pour qu’ils soient sauvés, sans compter les points que la Section prendra contre l’UBB et Montpellier. Quant à Castres, si le top 6 semblait déjà bien loin, il est désormais inaccessible.

