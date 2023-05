Le demi de mêlée du MHR Léo Coly est sorti touché lors de la rencontre entre Montpellier et Brive.

Le demi de mêlée montpelliérain a connu un samedi difficile. Sur l’une des premières actions du match, il a été touché au genou et est resté quelques minutes au sol avant de finalement reprendre sa place. Puis, quelques minutes avant la mi-temps, il a été sérieusement sonné par un plaquage du Briviste Tuicuvu qui a violemment heurté sa tête avec l’épaule. Le Fidjien n’a pas reçu de carton, et Léo Coly a été aussitôt pris en charge par le service médical du MHR avant d’être évacué quelques minutes plus tard, conscient mais sur civière vers l’hôpital de Montpellier pour y passer des examens complémentaires.