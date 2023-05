L'élimination en Champions Cup face au Leinster, le retour au championnat, les ambitions pour la suite de la saison... Le talonneur toulousain, Julien Marchand, s'exprime avant la réception de Bordeaux au Stadium ce dimanche.

Comment le groupe s'est remis de cette élimination en Champions Cup face au Leinster ?

Nous avons eu le temps de souffler et nous sommes revenus plus motivés que jamais. Bien évidemment, il y a de la déception mais la saison ne s'arrête pas là. Nous sommes déjà repartis sur le championnat et l'objectif c'est de finir au mieux cette saison. C'est le plus important pour nous et pour nos supporters.

C'est une source de motivation supplémentaire pour aller chercher un Brennus ? D'autant plus qu'il n'y a pas eu de titre l'année dernière pour le Stade...

Nous sommes encore loin pour parler de Brennus. Nous allons essayer de faire les meilleurs matchs possibles et de s'offrir la meilleure des sorties. Nous ne voulons pas nous emballer en parlant de Brennus. Nous allons d'abord essayer d'aller chercher la demi-finale et après on verra pour aller chercher ce que tout le monde veut dans le top 6, la finale.

Le Brennus est loin, en revanche San Sebastien reste un objectif réaliste si vous gagnez ce week-end. Aller chercher cette demi-finale le plus vite possible, c'est l'enjeu ?

Si ce n’est pas ce week-end, ça sera face à Perpignan, ou face à Brive. Il reste encore trois matchs, on va les prendre les uns après les autres. Dans un premier temps il y a Bordeaux ce week-end.

Vous allez retrouver le Stadium, dans lequel vous avez déjà disputé plusieurs rencontres cette saison. Un match de plus à guichets fermés, c'est devenu une constante dans la saison : on se doute que ça vous fait plaisir, mais surtout est-ce que ce soutien indéfectible vous apporte une force supplémentaire ?

Bien sûr, c’est beaucoup de motivation ! Qu'on joue à Ernest Wallon ou au Stadium, les supporters répondent toujours présents et c'est toujours plaisant d'arriver au stade et de descendre du bus devant un nombre incalculable de supporters. On les remercie bien évidemment et quand on est à domicile, cela nous pousse encore plus une fois sur le terrain.

Que pensez-vous de cette équipe de Bordeaux ?

Au vu de leurs performances sur les derniers matchs, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère et dont il faut se méfier. Ils ont une belle mêlée, une touche très bien établie avec une troisième ligne très performante. Derrière ça va vite aussi mais ce n’est pas mon souci, c'est plutôt celui des trois-quarts (rires). En tout cas, c'est une très belle équipe qu'on va jouer dimanche et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour leur répondre, être agressifs dès le début du match.

Alexandre Roumat est arrivé cette saison au club. En tant qu'ancien Bordelais, il vous a donné quelques infos sur la touche de l'UBB ?

Non, il ne veut pas (rires). Je pense que leur touche a évolué depuis, donc on ne compte pas trop sur ça. Alexandre nous apporte beaucoup dans notre touche, c'est certain et c'est le plus important. Déjà on s'occupe de notre jeu, on verra bien comment Bordeaux joue dimanche.

Les blessés s'accumulent, sentez-vous que cela impact le moral des joueurs ?

Bien évidemment, on pense à eux. Je reviens justement de blessure donc je sais ce que ça fait d'être sur le côté et à quel point c'est frustrant. Tu as l'impression de te sentir inutile. Tu fais ta séance de musculation et l'après-midi tu vois le groupe partir sur le terrain sans toi. Cela nous impacte mais c'est plus embêtant pour eux ! Nous devrions en récupérer rapidement, du moins je l'espère pour eux. Nous savons aussi que c'est le jeu, ça fait partie du sport... Il y a toujours des blessés, le moins possible on l'espère évidemment.

Vous revenez d'une blessure à la cheville. Comment vous sentez-vous?

Ça va bien mieux. On a fait le nécessaire avec le staff médical pour que je puisse être remis sur pied assez vite. Il n'y a pas de soucis à se faire pour ma cheville, tout va très bien, merci (rires). Après il faut retrouver le rythme. J'ai vu qu'il me manquait encore du rythme, il faut que je retrouve mes appuis et de bonnes sensations. Il n'y a qu'en match que ça peut revenir.