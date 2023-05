Jean-Baptiste Aldigé, le président du Biarritz olympique, a passé une partie de la journée d’hier dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne. Comme révélé par nos confrères du journal Sud Ouest, le patron du BOPB a été entendu dans le cadre d’une audition libre pour des propos tenus à l’encontre de l’ancien président du club basque, Benjamin Gufflet.

L’information a été révélée, hier midi, par nos confrères du journal “Sud Ouest”. Jean-Baptiste Aldigé, président du directoire du Biarritz olympique Pays basque depuis juin 2018, a passé une partie de la journée de mardi dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’une audition libre. Cette procédure permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue. L’affaire ne date pas d’hier. En effet, la plainte pour laquelle Jean-Baptiste Aldigé a été entendu, ce mardi, a été déposée il y a deux ans par Benjamin Gufflet pour “dénonciations calomnieuses, menaces et actes d'intimidations.” Dans le cadre de la procédure, ce dernier avait été entendu en octobre 2021.

Pressenti pour prendre la présidence de l’US Dax dans les prochaines semaines, Benjamin Gufflet a été actionnaire et administrateur du Biarritz olympique de 2015 à 2018. L’homme d’affaires a également présidé le club basque pendant deux mois, entre février et mars 2018, avant que Jean-Baptiste Aldigé ne prenne sa succession, en juin de la même année.

Des propos tenus lors d’un enregistrement clandestin

Dans le dossier de plainte se trouve un article de presse paru dans “le Figaro”, le 24 janvier 2020, intitulé “Biarritz olympique : ultimatum avant disparition”. Si dans ses déclarations, l'actuel président biarrot ne tient pas de propos au sujet de Benjamin Gufflet, le tandem Gufflet-Ledoux s’estime lésé par le contenu dudit article. À la suite de celui-ci, Benjamin Gufflet et Bruno Ledoux (qui ont été actionnaires du BO), avaient d’ailleurs obtenu un droit de réponse, le 29 janvier 2020. D’autres articles issus de la presse locale viennent compléter le dossier.

Mais les articles ne sont pas les seuls éléments du dossier, puisqu’il est aussi question d’une bande son clandestine. En effet, en septembre 2020, le président biarrot, Jean-Baptiste Aldigé, avait été enregistré à son insu au cours d’un échange qu’il avait eu avec trois supporters du Biarritz olympique. Lors d’une discussion qui avait duré plus de quatre heures, le patron du club basque avait tenu des propos peu agréables à l’encontre de plusieurs personnes, dont l’homme d’affaires bordelais. Les mots prononcés par le patron du BOPB avaient ensuite été dévoilés dans la presse. Jean-Baptiste Aldigé avait porté plainte pour “diffusion d'enregistrement ou d’image qui porte atteinte à l'intégrité d’une personne.” Pour rappel, en avril 2021, le supporter à l’origine de l'enregistrement clandestin avait été condamné à 600 € d’amende et 1 € de dommages et intérêts.

Après avoir été entendu par l’officier de police judiciaire, Jean-Baptiste Aldigé a quitté les locaux du commissariat de Bayonne dans la journée d’hier. À ce jour, il ne fait pas l’objet d’une mise en examen.