Ce samedi à 16 heures se déroule la première demi-finale de Champions Cup opposant le Leinster au Stade Toulousain. Ce duel entre deux grands d’Europe, habitués au dernier carré, s’annonce électrique surtout au vu des mémorables précédentes confrontations.

Demi-finale de Champions Cup, 14 Mai 2022, Aviva stadium : Leinster 40 – 17 Toulouse

Après avoir éliminé deux provinces irlandaises que sont l’Ulster en 8ème de finale et le Munster en quart de finale de cette édition 2021-2022, le Stade Toulousain se présentait à l’Aviva stadium de Dublin avec l’objectif de rallier une deuxième finale européenne de suite.

Après un essai d’Antoine Dupont sur une course de 80 mètres après une perte de balle adverse dès la 6ème minute les Toulousains prennent le score tôt (Leinster 3-7 Toulouse). La réponse adverse ne se fait pas attendre, les Irlandais pilonnent la ligne et trouvent la faille grâce à James Lowe (14ème) puis par une magnifique combinaison en sortie de touche concrétisée par Josh Van der Flier (19ème). Par une nouvelle séquence de pilonnage récompensée par Lowe (49ème), le Leinster prend le large (30-10). Assommés, les Stadistes échouent en demi-finale sur le score de 40-17 avec le sentiment que ces Irlandais sont presque imbattables. Pourtant c’est la Rochelle qui sera champion d’Europe.

Demi-finale de Champions Cup, 21 avril 2019, Aviva Stadium : Leinster 30 – 12 Toulouse

Toulouse s'est présenté avec une charnière Bézy-Dupont (Ntamack est sur le banc). Dans un Aviva Stadium jouant le 16ème homme, les Stadistes n’ont pas réussi à s’exprimer et ont vite été asphyxiés. Cliniques, efficaces voire même infranchissables, tels sont les termes qui peuvent imager la claire domination des hommes de Léo Cullen.

En 2019, toujours en demie, Toulouse s'était incliné 30-12. Sportsfile / Icon Sport

Dans les 25 premières minutes, les Irlandais marquent deux essais (Lowe 14ème et McGrath 25ème) et s’envolent grâce à un Johnny Sexton presque parfait au pied. Par un nouvel essai signé Fardy sur une séance de pick and go proche de la ligne (54ème), le Leinster prend définitivement le large. L’exploit des Dublinois est impressionnat car ce Toulouse-là était euphorique en championnat et voguait vers le titre...

Sixième journée de Champions Cup, 12 janvier 2019, RDS Arena : Leinster 29-12 Toulouse

Le duel a lieu dans le "petit" stade des Gens de Dublin. Dans un dernier match déterminant pour la première place de leur poule, Leinstermen et Stadistes se devaient de gagner pour recevoir en quart de finale. Au cours d’une première mi-temps tendue, le troisième ligne Jack Conan marque le premier essai et concrétise la domination des siens (35eme).

Au retour de la pause, les Toulousains encaissent un essai de Kearney à la réception d’une magnifique passe au pied de Johnny Sexton (50ème). Les Irlandais pilonnent la ligne et leur talonneur Cronin marque en bord de ruck pour alourdir le score (22-6, 60ème). Un nouvel essai de Byrne (75ème) à la suite d’une pénalité vite jouée scelle le sort de la rencontre. Toulouse sauve l’honneur par Kolbe après la sirène. Les Toulousains n'auront pas terminé avec zéro essai. Ils terminent deuxièmes de leur poule et retrouvent le Racing 92 à Nanterre en quart de finale pour une victoire magnifique.