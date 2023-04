Partenariat Midol avec FDJ _ Place au dernier carré de Champions et de Challenge Cup ! Un Leinster-Toulouse plus qu'alléchant, La Rochelle qui veut garder son titre et des Toulonnais en quête d'un sacre de Challenge Cup tant convoité... Découvrez les pronostics de la rédaction de Rugbyrama pour ces demi-finales.

Champions Cup

Leinster - Stade toulousain

C'est probablement le match de l'année hors sélections nationales (bien que les deux XV ressemblent à un Irlande-France). Deux mastodontes, qui dominent sans conteste leur championnat respectif, vont se livrer une bataille féroce pour accéder à la finale. D'un côté, les Irlandais du Leinster n'ont connu qu'une seule défaite (c'était le week-end dernier contre les Bulls avec une équipe quasiment ter) et un match nul, sur toute la saison. En URC comme en Champions Cup, ils ont ensuite tout gagné. Favori de la compétition, ils auront forcément à cœur de prendre un billet pour "leur" finale qui se jouera dans leur stade à l'Aviva Stadium.

De l'autre, un immense Stade toulousain se présentera à Dublin plein de confiance et de talent. Assommés lors du dernier face-à-face (40-17) l'an passé, les hommes d'Ugo Mola attendent ce match depuis longtemps pour tenter de prendre leur revanche et marquer un peu plus l'histoire du club et de la Champions Cup. Imprévisible et grandiose, cette équipe toulousaine est évidemment capable de faire un bon résultat là-bas, ce qui serait une immense performance. Mais les Leinstermen semblent tellement sereins, tellement sûrs de leur jeu et de leurs forces que nous les voyons l'emporter. D'une courte tête en revanche.

Notre pronostic : Le Leinster l'emporte

Stade rochelais - Exeter Chiefs

Les Rochelais, tenants du titre, reçoivent les Chiefs de Sam Simmonds. Si cela reste une demi-finale où tout est possible, les hommes de Ronan O'Gara sont favoris par leur statut de dernier vainqueur de la compétition mais aussi par ce qu'ils réalisent sur le terrain en ce moment. Avec probablement le pack le plus dominant de la planète (Atonio, Sclavi, Skelton, Alldritt, Botia), les Maritimes devraient étouffer cette équipe des Chiefs d'Exeter.

Une formation anglaise qui s'est imposée face aux Stormers en quart de finale en montrant une certaine force mais manquant de maîtrise sur la globalité du match. On se souvient aussi de la difficulté qu'ils avaient eue à éliminer Montpellier en huitième de finale. Si le Stade rochelais parvient à démarrer le rouleau compresseur qu'il est, le Matmut Atlantique de Bordeaux devrait voir une victoire maritime.

Notre pronostic : La Rochelle l'emporte

Challenge Cup

Rugby club toulonnais - Benetton Trévise

En cas de succès, les hommes du duo Azéma-Mignoni pourraient se qualifier pour une deuxième finale consécutive. Après la désillusion à Marseille en finale la saison passée contre Lyon, Toulon a ciblé cette compétition et en a fait un objectif majeur. Restant sur une défaite à Castres en Top 14 qui sonnait comme une piqûre de rappel, le RCT veut rebondir rapidement pour s'offrir le droit de remporter pour la première fois cette compétition. Avec un probable triangle arrière de classe mondiale composé de Kolbe, Villière, Wainiqolo, les gars de la rade partent favoris dans cette demie.

Mais en face, c'est une ossature d'avants impressionnante qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la sélection italienne. Nicotera, Cannonne, Ruzza, Negri et Lamaro étaient tous titulaires lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec la Squadra Azzurra. Pour la première demi-finale "européenne" d'une équipe transalpine, les hommes de Marco Bortolami voudront faire briller un peu plus l'Italie dans cette Challenge Cup. Cependant, Toulon semble mieux armé et surtout plus expérimenté à ce type de joutes.

Notre pronostic : Toulon l'emporte

Scarlets - Glasgow Warriors

L'autre demi-finale sera entre Gallois et Écossais. Bourreau de Brive en huitième, les Scarlets se sont qualifiés in extremis en quart de finale contre l'ASM Clermont. Pour l'heure, ils sont 14ème sur 16 en United Rugby Championship avec seulement 6 victoires en 18 matchs et ont récemment été défaits aux Dragons de Newport lors de la précédente journée (31-14). Juste avant celle-ci, ils s'étaient d'ailleurs inclinés... à Glasgow face aux Warriors (12-9). Des Écossais qui eux en revanche tournent forts avec huit succès lors des neuf dernières rencontres. Tombeurs de Newport (77-33) en huitième, ils avaient dominé la franchise sud-africaine des Lions. Avec un groupe composé de plusieurs éléments du XV du chardon, les Warriors semblent favoris dans cette confrontation qui leur offrirait une place en finale.

Notre pronostic : Glasgow l'emporte