En demi-finale de la compétition, au sein d'un Parc y Scarlets bien rempli, les Glasgow Warriors ont écarté la franchise galloise basée à Llanelli (17-35). Horne et McDowall ont été déterminants dans ce choc. Les partenaires de Richie Gray, forfait de dernière minute, attendent leur futur rival. Ce sera Toulon ou Benetton Trévise, qui s'affrontent ce dimanche à Mayol.

Pour prendre le chemin vers Dublin, le soleil s'est invité au Parc y Scarlets. Pour des retrouvailles entre deux formations disputant l'United Rugby Championship, les Glasgow Warriors, comme il y a un mois en championnat, ont fait mordre la poussière aux Scarlets (17-35), tombeurs plus tôt dans la compétition de Brive et Clermont.

Dans un début de match complètement maîtrisé, les Warriors ont rapidement trouvé la faille. Sur une belle percée de Dempsey, Horne a fait vivre le ballon vers l'extérieur. Lancé dans un espace, McDowall a éliminé deux adversaires avec de solides raffuts, et s'est joué du dernier défenseur sur une merveille de feinte de passe (0-7, 3e).

Touchés par les blessures de Sebastian (3e) et de Williams (7e), les Scarlets ont été bien mal embarqués. Pris en mêlée fermée avec deux pénalités concédées dès le premier quart d'heure, cette demi-finale tant attendue a semblé virer au cauchemar. Finalement, grâce notamment aux diagonales de Costelow, les locaux ont enfermé les Warriors dans leur camp. Ces derniers ont commencé à déjouer et à réaliser de nombreuses fautes. À 22 mètres, sur la ligne des 15 mètres, l'ouvreur a ramené les siens (6-7, 25e et 29e).

Sur une touche perdue par les Warriors à cinq mètres de leur en-but, la franchise galloise a même piqué son adversaire. Après du jeu frontal à proximité des rucks, Davies a entrepris une inversion. À la suite d'un jeu dans le dos, McNicholl a réalisé une passe sautée vers Steffan Evans, qui a conclu sans opposition en coin (11-7, 33e). Juste après la sirène, Costelow a donné un avantage inespéré à son équipe à la vue du début de rencontre (14-7, 40e+1).

Les finisseurs de Glasgow ont mis à terre les Scarlets

À l'image de la première période, les Warriors ont remis de longues séquences dès l'entame du seconde acte. Sur une prise de la ligne, Du Preez est parvenu à passer le ballon avant d'aller au sol. Cummings, inspiré, est allé au bout de son action avant d'offrir le deuxième essai à Horne, venu à son intérieur (14-14, 44e). Appelé par son assistant vidéo pour une charge à l'épaule au préalable de cette action, Mathieu Raynal a également averti Wainwright. Deux coups durs pour les Scarlets. Malgré tout, sur une sortie de camp manquée, Cummings a commis un plaquage haut sur McNicholl. À 22 mètres, sur le côté droit, Costelow a redonné l'avantage à son équipe (17-14, 47e).

Franco Smith a décidé de faire entrer rapidement ses finisseurs dont Matthews. Sur un maul porté d'école, le talonneur a conclu le travail collectif (17-21, 51e). Avec le sang frais, le bras de fer s'est complètement inversé en faveur des Warriors. En force, à la suite d'une énième touche perdue par les Scarlets, Darge a réalisé le premier gros écart de cette demi-finale (17-28, 58e).

Malgré un baroud d'honneur, les Scarlets ont manqué de maîtrise à l'approche de la ligne d'en-but adverse à l'image de Conbeer, qui a été poussé à un mètre de la ligne par Smith (73e). Ils ont également connu une grosse défaillance en touche (8 ballons égarés).

Pour offrir le bouquet final, sur un superbe mouvement initié avec une feinte de maul, Price a ouvert la porte à l'intérieur pour McDowall. Le centre a marqué le premier essai de la partie, ainsi que le dernier (17-35). Les Warriors ont pris rendez-vous le 19 mai prochain à l'Aviva Stadium, en finale de la Challenge Cup.