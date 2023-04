Le manager de l’USON était plus que satisfait après la victoire à Armandie (17-21). Pour lui, son équipe est capable d’aller au bout et ne doit se mettre aucune barrière.

Vous poursuivez votre incroyable série de neuf matchs sans défaite ce jeudi soir. Sentez-vous que votre groupe est dans sa meilleure forme, au meilleur moment ?

J’espère. Il reste un match de championnat. On verra si on continue notre série. Mais c’est bien, vraiment. Ça vient d’un groupe qui n’a jamais lâché lors des moments difficiles, qui a toujours envie de bosser. Quand le travail paye, c’est vraiment super.

Vous réalisez une bien meilleure première mi-temps que les Agenais…

(Il nous coupe). Non, on réalise une première mi-temps exceptionnelle. Je ne déconne pas. On réalise vraiment une première mi-temps de très haut niveau. On a un début difficile mais on défend très bien deux ballons portés importés. Derrière on met la main sur le ballon et on met trois essais. Dont un refusé. On loupe une pénalité simple face aux poteaux. On aurait pu plonger à ce moment-là et finalement tout le contraire s’est produit. On marque deux très beaux essais.

On vous a d’ailleurs vu applaudir sur le second essai.

Ouais. C’est beau. C’était un point faible que nous avions remarqué. On l’a travaillé et ça paye en plus. C’est joué parfaitement.

On a l’impression qu’Oyonnax et Nevers sont du même calibre actuellement. Cela donne -t-il des idées pour la suite ?

Je suis convaincu que c’est un groupe qui peut réaliser quelque chose de grand. D’abord il rentre dans l’Histoire. Gagner à Armandie, c’est historique, faut pas rêver. Mes joueurs sont en train d’écrire leur nom. Après comment ça va finir ? J’en sais rien. Mais c’est un groupe qui peut aller au bout, c’est sûr et certain. Il peut aller chercher le titre.

Au moment où cette coupure arrive, quel est votre état d’esprit ?

Cette coupure, elle vient bien. C’est ce que j’ai dit aux joueurs : « les gars, on reste concentré parce qu’elle arrive vraiment au bon moment ». À 63 ans, être sauvé par la retraite à 64… C’est pas mal (rires).

Pourquoi avoir décidé de laisser votre équipe sur le terrain ?

Parce qu’il fait très chaud dans les vestiaires. Il faisait bon dehors et ça me permettait d’activer les joueurs en permanence. Il faisait vraiment chaud dans le vestiaire. J’ai un joueur qui est sorti parce qu’il a eu un coup de chaud. Maxence Barjaud. Vraiment. On n’est pas habitué chez nous à ces températures…

Où ce groupe va-t-il chercher cette énergie qu’il met sur le terrain ?

Vous savez, à Nevers, il se passe quelque chose de pas terrible. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué mais quand la vente des billets pour la finale est sortie, dans la campagne de communication, les clubs capables d’y être étaient cités. Sauf Nevers. Cela veut dire qu’on n’a pas encore montré qu’on existe. J’ai dit aux joueurs : « si on gagne à Agen, on va commencer à le savoir quand même ». Allons le plus loin possible.

Pensez-vous que votre équipe est encore perfectible à l’approche des phases finales ?

Oui. Il faut réussir à enchaîner. On a toujours ce problème en début de deuxième mi-temps : on n’arrive pas à enchaîner. On a trop souvent des coupures qui remettent les équipes dans l’avancée. On doit le corriger car lors des phases finales, ça ne passera pas.

On vous a entendu dire après Grenoble à vos joueurs : « On va y aller ». Où voulez-vous aller ?

Le plus loin possible. On voulait se qualifier. Mais il faut toujours avoir envie de marquer l’Histoire. Toujours. Ce groupe peut le faire. Il peut aller au bout. Il peut aller chercher un titre. Il peut le faire.