À l’issue d'une soirée au scénario rocambolesque, Nevers rafle la mise à Armandie. L'équipe bourguignonne s'impose 21 à 17 sur la pelouse d'Agen, un concurrent direct dans la lutte pour les meilleures places avant la phase finale. Cette rencontre inaugurale de la 29e journée de Pro D2 a été marquée par une coupure volontaire de courant, longue de pratiquement 30 minutes.

Deux essais électriques avant la panne

Dans cette partie, les Lot-et-Garonnais prennent le meilleur départ grâce à un drop de Thomas Vincent (4e). Mais rapidement, le tempo est dicté par les Bourguignons. Un rythme élevé et une multiplication de passes pour déstabiliser la défense agenaise. Qui finissent par payer. Un mouvement d'envergure emmené par les... avants neversois Steven David et Maka Polutele permet à Tanguy Ménoret de filer à l'essai (17e). Et l'USON enfonce le clou par un nouvel essai (23e). Cette fois-ci, c'est le 3e ligne Steven David qui file vers l'en-but après un long mouvement collectif des visiteurs. À la pause, les joueurs de Xavier Péméja mènent de 11 unités.

Une longue coupure de courant

Les Agenais profitent ensuite de l'indiscipline neversoise (13 fautes sur le match, 10 pénalités en seconde période !) pour recoller un peu au score. Avec un essai de pénalité (10-14, 47e). Mais l'élan des joueurs est ensuite coupé par la coupure d'électricité alors que la partie est jusqu'ici très rythmée. Survenue peu après la 49e minute, elle place le stade Armandie dans l'obscurité. Cette coupure a été revendiquée par la CGT 47, en contestation de la réforme des retraites. Sur ce point, le maire d'Agen Jean Dionis a fait part sur le réseau social twitter de sa volonté de porter plainte contre les auteurs de la coupure, comme le président du SUA, Jean-François Fonteneau au micro de nos confrères de Canal + Sport.

Le match a été interrompu suite à une coupure d'électricité. Icon Sport - Icon Sport

L'USON éteint à nouveau Armandie

Sur le pré, les Agenais essaient bien de retrouver le fil après la pause forcée mais dans le jeu c'est au tour de l'USON d'éteindre Armandie. Sur une action complètement débridée où Julien Kazubek récupère un ballon mal donné par ses partenaires, le 3e ligne remet son équipe dans le sens de la marche, envoie Lucas Blanc sur l'aile qui remet à Yoan Cottin pour un précieux essai après l'heure de jeu (10-21, 65e). Les locaux répliquent rapidement par un déboulé de Clément Garrigues dans un côté fermé initié par Sonatane Takulua (17-21, 70e) mais ce sont bien les Bourguignons qui gardent la main jusqu'au bout. Et finissent par s'imposer à l'issue d'une soirée bien particulière.

Nevers poursuit sa remontée, Agen piétine

Nevers poursuit sa formidable série. Depuis sa défaite le 10 février à Provence (19-9), l'USON engrange les victoires. Sa série sans défaite s'étend désormais à 9 rencontres (7 victoires et 2 nuls). Et avec ce succès à Armandie, l'USON s'empare de la 2e place au classement avant les matchs de Grenoble, Mont-de-Marsan et Vannes ce vendredi. Et pourrait avoir toutes les cartes en main lors de la dernière journée face à Montauban vendredi 5 mai prochain pour s'offrir ensuite un barrage (ou une demi-finale?) à domicile lors de la phase finale. Le ciel s'obscurcit en revanche du côté d'Agen. Les Lot-et-Garonnais doivent se contenter d'un bonus défensif, occupent le 4e rang avec le même nombre de points que Mont-de-Marsan (5e) et une unité d'avance sur Vannes (6e) avant leurs matchs de ce vendredi. Et les Agenais boucleront la saison régulière sur la pelouse de Béziers. La perspective d'un match de barrage à la maison s'éloigne pour les Suavistes...