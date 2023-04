Le Néo-Zélandais Jackson Garden-Bachop âgé de 28 ans, s'est engagé avec le CA Brive jusqu'en 2025. Il rejoindra la Corrèze cet été.

Une nouvelle recrue pour Brive. Alors que le club lutte pour son maintien en Top 14, en coulisses, les dirigeants préparent déjà la prochaine saison. Le club vient d'officialiser l'arrivée du Néo-Zélanfais Jackson Garden-Bachop. Le demi d'ouverture âgé de 28 ans, s'est engagé jusqu'en 2025.

Jackson Garden-Bachop rejoindra la Corrèze au début de l’été. "Il vient de remporter le championnat national avec Wellington. Que ce soit dans le championnat néo-zélandais ou en Super Rugby, il a disputé de nombreux matchs de haut niveau tout en évoluant avec des joueurs de classe mondiale comme Beauden Barrett. Il va amener toute son expérience à l’équipe, a réagi Didier Faugeron, le coordinateur sportif du CA Brive.

Fils d'un All Black

Jackson Garden-Bachop a débuté sa carrière professionnelle en 2013 avec les Willington Lions. Sélectionné avec les moins de 20 ans néo-zélandais, il a participé à la Coupe du monde 2014 avec les Baby Blacks. Avec les Melbourne Rebels, il a découvert le Super Rugby avant de rejoindre les Hurricanes, en qualité de remplaçant de Beauden Barrett, excusez du peu, avant de prendre la place de titulaire lors du départ de Barret chez les Auckland Blues.

\ud83d\udd8a\ufe0f\ud83c\uddf3\ud83c\uddff Jackson Garden-Bachop signe au CA Brive jusqu'en 2\u20e3,2\u20e30\u20e3,0\u20e32\u20e3,2\u20e35\u20e3,5\u20e3



Le demi d'ouverture néo-zélandais s'est officiellement engagé avec les \u26ab\ufe0f&\u26aa\ufe0f et rejoindra la Corrèze la saison prochaine.



Jackson Garden-Bachop a grandi dans l'univers du rugby avec un père ancien All Black, Stephen John Bachop (cinq sélections), une mère ancienne Black Ferns (Sue) et un frère Connor qui évolue en Super Rugby avec les Highlanders. Il est également le neveu du demi de mêlée titulaire avec les Blacks de la Coupe du monde 1995 en Afrique du Sud (Graeme Bachop, 31 sélections), et le cousin du centre international Aaron Mauger et ses 54 sélections. Parti au Japon la saison dernière dans l'équipe des Kintetsu Liners, Jackson Garden-Bachop découvrira la France l'été prochain. Reste à savoir s'il évoluera avec le CA Brive en Top 14 ou en Pro D2.