L'international anglais et troisième ligne aile du Stade Toulousain Jack Willis espère un changement des critères de sélection de la Féderation anglaise pour les joueurs évoluant dans des championnats étrangers.

Quel sort pour les joueurs internationaux anglais après la Coupe du Monde 2023 ? En début d'année, la RFU (fédération anglaise) avait annoncé autoriser les expatriés à pouvoir représenter l'Angleterre jusqu'à la Coupe du monde 2023 seulement. Jack Willis, qui évolue aujourd'hui à Toulouse depuis que son ancien club des Wasps a fait faillite, ferait donc partie de ses quelques internationaux privés de jouer en sélection. D'autant plus que le club français a annoncé la prolongation de l'international anglais pour trois saisons.

Le flanker s'était déjà exprimé sur le sujet au travers d'un podcast le mois dernier. Il renchérit aujourd'hui auprès du média anglais Planet Rugby : "C'est quelque chose auquel on doit penser et dont il faut parler. Ce n'est pas à moi de décider ou non, mais si c'était le cas, je sais comment je ferais ! Espérons que la Fédéraion se penche sur la question et que les choses puissent changer et s'ouvrir."

Le meilleur des deux mondes

L'international anglais dit "chanceux" d'avoir atterri dans le club haut-garonnais. Le Stade toulousain apporte "un accompagnement à la hauteur de nos ambitions." "Pour jouer avec l'Angleterre, il faut jouer son meilleur rugby et j'ai l'impression que c'est ici, à Toulouse, que je pouvais améliorer au mieux mon jeu et devenir le meilleur joueur possible", confie Willis. "Je sais que c'est contradictoire compte tenu des circonstances, mais j'espère sincèrement un changement de la part de la RFU pour que tout puisse concorder."

Dans le même cas que Willis, on retrouve Joe Marchant qui s'est engagé au Stade français, Sam Simmonds à Montpellier, David Ribbans à Toulon et Jack Nowell à La Rochelle. Si la Fédération anglaise ne modifie pas ses conditions de sélection, tous seraient dans l'incapacité de porter à nouveau la tunique internationale après la Coupe du Monde. Une situation qui embarrasse également le nouveau sélectionneur Steve Borthwick, qui dispose aujourd'hui de dispenses pour ces joueurs à l'étranger en vue du Mondial.