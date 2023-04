Le troisième ligne anglais du Stade toulousain a prolongé officiellement son contrat avec Toulouse pour trois nouvelles saisons (dont deux en option).

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Jack Willis (1m96, 116 kg) va continuer l'aventure avec le Stade toulousain. Le troisième ligne a prolongé son contrat avec les Rouge et Noir pour trois années supplémentaires, dont deux en option.

"J'ai adoré les six derniers mois et je suis très content et reconnaissant ici, a exprimé Willis dans la langue de Molière à l'annonce de sa prolongation. Merci de votre accueil et de votre soutien depuis mon arrivée à Toulouse. J'adore faire partie de ce groupe si ambitieux et travailleur. Merci aussi à tous les supporters."

Jack Willis est devenu un joueur très important du groupe d'Ugo Mola. Titulaire face aux Sud-Africains des Sharks en quart de finale de Champions Cup, il est également devenu titulaire du XV de la Rose (11 sélections) lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Le troisième ligne devrait, sauf blessure, participer à la Coupe du monde en France du 8 septembre au 28 octobre prochain.

Cadre de la troisième ligne

Arrivé des Wasps en cours de saison après le redressement judiciaire du club, Jack Willis bénéficie depuis d'une règle provisoire d'éligibilité pour les joueurs anglais évoluant à l'étranger. Il est donc sélectionnable mais cette règle pourrait évoluer après la Coupe du monde. Ceci explique sans doute pourquoi Jack Willis a prolongé son contrat avec deux années en option. Le sélectionneur de la sélection anglaise Steve Borthwick s'est plusieurs fois positionné pour que le règlement évolue. En effet, la Premiership est en proie à des difficultés financières et un certain nombre de joueurs cadres décident de partir en France ou dans l'hémisphère sud.

Jack Willis a disputé 10 matchs avec le Stade toulousain cette saison. Il a inscrit deux essais et a surtout parfaitement intégré la troisième ligne toulousaine. La formation d'Ugo Mola s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales de Champions Cup en éparpillant les Sharks à Ernest-Wallon le week-end dernier (54-20) et reste solide leader du Top 14 avec 11 points d'avance sur le Stade français, troisième. Les Toulousains affrontent Lyon dimanche soir à l'occasion de la 22ème journée de Top 14.