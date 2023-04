Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié, est présent dans les tribunes du Stadium de Brive pour la rencontre de la 23ème journée de Top 14 entre Brive et Pau.

Fabien Galthié, était dans les travées du Stadium de Brive pour assister à la rencontre opposant le CAB à la Section paloise. Le sélectionneur du XV de France s'est prêté au jeu des selfies en tribunes. Et ce alors que le trois-quarts béarnais Emilien Gailleton, présent à plusieurs reprises lors des rassemblements des Bleus, était remplaçant ce samedi après-midi.

Le sélectionneur du XV de France annoncera une liste de 42 joueurs le 21 juin pour la préparation du Mondial. Pour rappel, la Coupe du monde des Français débutera le 8 septembre prochain avec le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. En attendant, le Top 14 a repris ses droits et entame son sprint final. Les Brivistes n'ont plus le choix et doivent s'imposer face à la Section pour encore croire au maintien. Cliquez ici pour suivre le direct commenté de la rencontre.