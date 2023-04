Le jeune demi de mêlée formé à Brive, Léo Carbonneau (18 ans) prolonge dans le club corrézien jusqu'en 2026.

Le CA Brive a annoncé aujourd'hui une nouvelle très attendue : la prolongation de son demi de mêlée Léo Carbonneau. Le joueur, formé au club, a fait le choix de prolonger pour trois ans.

\u270d\ufe0f ?é? ?????????? prolonge jusqu'en 2\u20e3,2\u20e30\u20e3,0\u20e32\u20e3,2\u20e36\u20e3,6\u20e3



10 ans après son arrivée au CA Brive, il est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire avec ce maillot qui lui est cher \ud83d\udda4?



\ud83d\uddde\ufe0f https://t.co/vJpZRbOHTD#WEARECAB pic.twitter.com/OcyLHEnCbd — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) April 19, 2023

Arrivé en U10 à Brive, en 2013, Carbonneau est ensuite passé par le centre de formation des Noir et Blanc avant de rejoindre l'effectif espoirs en 2020. À seulement 18 ans, il a déjà multiplié les feuilles de match en équipe première depuis sa première titularisation en octobre dernier : 10 titularisations, dont 8 en Top 14.

Fierté et humilité

Xavier Ric, le Directeur Général du CA Brive, se félicite de la prolongation d'un "joueur mature avec de grandes qualités techniques" : "C’est une belle et longue histoire qui continue de s’écrire entre Léo et le club. Il récolte aujourd’hui le fruit du travail réalisé depuis plusieurs années au sein de notre formation. C’est un joueur qui a la tête sur les épaules et qui sait que rien n’est encore acquis." En parallèle et dans le cadre de son double projet, Léo Carbonneau est actuellement en Licence STAPS.

Le jeune joueur originaire de Pau a également pu faire ses preuves en équipe de France U20 lors du Tournoi des 6 Nations 2023.