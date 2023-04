Jérémy Davidson a annoncé la blessure de Louis Le Brun lors de la conférence de presse d'avant-match contre Toulon. Le demi d'ouverture du CO est victime d’une déchirure du pectoral et pourrait avoir fini sa saison. Le coach tarnais a aussi évoqué le retour à l’entraînement de Mathieu Babillot avant la réception du RCT à Pierre-Fabre ce week-end.

Jérémy Davidson s’est exprimé en conférence de presse à la suite de l’entraînement des Castrais ce jeudi 20 avril. Il a abordé plusieurs sujets, de la blessure de Louis le Brun au retour au travail de Mathieu Babillot. Victime d’une déchirure à un pectoral, l’ouvreur Bleu et Blanc pourrait voir sa saison terminée. "Il est out pour plusieurs semaines", a commenté Davidson.

Une avance confortable sur Perpignan

Le coach a aussi annoncé une bonne nouvelle pour les Tarnais, avec le retour à l’entraînement de Mathieu Babillot, qui pour rappel avait subi une lourde blessure à une épaule (luxation) au mois de février dernier. "Il va bientôt reprendre le contact", d’après le staff du Castres olympique.

La blessure du jeune Le Brun est un coup dur pour les Tarnais qui sont plus que jamais concernés par la lutte pour le maintien et qui devront négocier quatre derniers matchs périlleux à commencer par la réception de Toulon ce samedi. Grâce au succès le week-end dernier au GGL Stadium face à Montpellier, les Castrais ont une marge de neuf points sur le 13ème et barragiste Perpignan.