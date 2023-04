À l'image de son équipe, le troisième ligne tarnais retrouve peu à peu le sourire. Le maintien, pas encore acté, commence à se rapprocher et le CO espère faire un pas de plus vers lui dès ce week-end.

On imagine que le succès à Montpellier samedi dernier a fait un bien fou au groupe qui était sevré de succès à l'extérieur depuis le début de la saison ... Êtes-vous libéré d'une forme de pression maintenant que vous avez enfin gagné loin de Pierre-Fabre ?

Non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes libérés. On le sera seulement quand le club sera maintenu en Top 14. Par contre, nous sommes très fiers et heureux de la prestation produite au GGL Stadium.

Un succès qu'il faudra valider ce week-end contre une équipe toulonnaise qui est sur une très bonne dynamique en ce moment ...

Oui, on sait que l'on reçoit une équipe très en forme. Au match aller, nous avions vraiment "chargé" en conquête. C'est sans doute l'une des rencontres cette saison où le CO a le plus souffert devant. Du coup, là, nous sommes très concentrés. On n'a pas envie de gâcher les bénéfices de notre succès à Montpellier. On veut rester forts chez nous.

Face à Montpellier, Baptiste Delaporte a réussi 25 plaquages sur 26 tentés, le record de la 22ème journée. Icon Sport - Icon Sport

Toulon vient de battre Perpignan en Top 14 et est qualifié pour la demi-finale de Challenge Cup. Qu'est ce qui vous impressionne chez eux ?

Honnêtement, ils ont des superbes joueurs dans toutes les lignes. Avec eux, on peut se faire punir depuis les quatre coins du terrain. Ils ont des Wainiqolo, Waisea, Isa, Ollivon et j'en oublie ... On ne les présente plus. Mais en ce moment, j'ai envie de dire qu'au-delà de leur talent individuel, ils dégagent une force collective impressionnante. Ils jouent tous dans le même sens.

À Castres aussi il y a beaucoup de mieux dans le jeu depuis quelques semaines et notamment en conquête. Comment l'expliquez-vous ?

On passe peut-être plus de temps sur ces choses-là avec Jeremy (Davidson, N.D.L.R.) qui est féru sur le secteur de la conquête. Il a réussi à nous donner de la confiance. Il nous aiguille et nous aide.

Comme l'équipe, vous semblez monter en puissance à titre personnel. L'épisode de votre pseudo transfert à Clermont avant que vous ne prolongiez finalement à Castres vous a-t-il perturbé ?

Non, honnêtement, à ce moment-là, j'avais autre chose à penser qu'aux rumeurs. Je me suis toujours senti bien et en forme. Si je jouais moins, c'était sur choix des coachs, ce que je respecte. Moi, mon objectif, c'est que l'équipe gagne. Quel que soit mon rôle, je donne le meilleur pour que l'équipe gagne. C'est dans mon caractère de mettre le collectif avant mon cas personnel. Là, je veux vraiment que l'on continue à augmenter notre niveau et que l'on sorte vainqueur de la course au maintien le plus tôt possible. Si on peut s'éviter un match couperet lors de la dernière journée contre Perpignan à domicile, je suis preneur ... (rires)