La Section paloise a son destin en main dans la course au maintien. Elle pourrait encore se rapprocher de son objectif en enchaînant un troisième succès de rang. Pour cela, elle sait qu’elle devra faire beaucoup mieux que face à Clermont.

En signant deux victoires de rang, la Section paloise a repris la main dans la course au maintien. À quatre journées du verdict final, elle compte désormais six points d’avance sur Perpignan, actuellement treizième et donc contraint de passer par l’access match pour conserver sa place en Top 14. Mais cet écart qui peut paraître conséquent est un brin trompe l’œil puisque l’Usap reçoit quand la Section se déplace, et inversement. Il peut donc varier grandement d’un week-end à l’autre.

Pour continuer à prendre le large, les Palois savent donc qu’il serait intéressant de poursuivre leur série et de remporter un troisième match de rang, ce qui n’est arrivé qu’une seule fois cette saison. Alors, le manager Sébastien Piqueronies reste sur ses gardes : "Maintenant on a un tout petit break d’avance, tout petit car si on a gagné deux matches de suite, Perpignan et Brive ont montré cette saison qu'ils étaient capables d'en gagner trois. J’ai de la mémoire et le Top 14 m’a appris que tout pouvait aller très vite."

Rendez-vous capital à Brive

Surtout, les Palois sont conscients que la prestation réalisée face à Clermont ne sera pas suffisante pour s’imposer ce samedi à Brive, dans un contexte hostile et face à une équipe qui va jeter ses dernières forces dans la bataille. Ils devront donc se méfier de cet instinct de survie qui permet de renverser des montagnes. "Nous avons électrisé notre groupe à la mi-temps face à Clermont. Cela a été suffisant pour l’emporter, mais ça ne sera pas suffisant pour espérer prendre des points à Brive", prévenait le manager Béarnais alors que les enceintes du Hameau célébraient encore le succès face aux Auvergnats.

"Nous savons comment commencer notre semaine de préparation. Notre conquête aérienne a été défaillante. Nous n’avons jamais pu lancer le jeu ou alors de manière totalement subie, avec des Clermontois sur pieds alors que nous avions trois garçons dans le ruck. On défendait presque en portant le ballon car nous étions neuf sur la ligne contre douze clermontois. Donc, au boulot." Sébastien Piqueronies a voulu surtout se concentrer sur son équipe avant de faire de ce déplacement à Brive un rendez-vous capital : "Ce match doit être décisif dans nos têtes pour faire une autre prestation. On va se concentrer sur notre jeu car nous avons tous l’ambition, dès le week-end prochain, de montrer un visage rugbystique d’un niveau supérieur."