L'ancien arrière de Toulon, présent en ce moment sur la rade en marge des festivités pour le Hall of Fame du RCT, s'est récemment fendu d'une insulte envers les supporters clermontois, qui l'ont longtemps hué lors des confrontations entre les deux équipes. L'ASM elle-même a alors répondu via un communiqué, en disant que "la haine n'a pas sa place dans notre sport".

Personne ne l'a manqué, l'ancienne gloire du RCT Delon Armitage a fait les gros titres mardi, après avoir insulté les supporters clermontois au détour d'une phrase. "Je tiens vraiment à vous remercier, vous les supporters de Toulon. Que ce soit dans les avions, au stade on quand on passait, et même quand j’ai été sifflé pendant quatre ans par ces b*tards de Clermont ! Merci beaucoup !". Une déclaration qui fait référence au fait que l'Anglais fut longtemps sifflé sur les pelouses de Top 14, après avoir chambré l'ouvreur clermontois Brock James, lors de la finale de HCup 2013, remportée par les Rouge et Noir.

Cette insulte n'a pas fait plaisir du côté de Clermont, et l'ASM l'a fait savoir. Dans un communiqué cinglant publié ce mercredi, le club auvergnat a répondu à Armitage, en assénant quelques tacles verbaux. "Plus connu pour ses débordements que ses cadrages, l'ex-arrière du RCT Delon Armitage s'est permis d'insulter nos supporters en les traitant publiquement de "b*tards" lors de la cérémonie du Hall of Fame du RCT. Une piètre manière de fêter ses retrouvailles avec le public toulonnais qui comme le nôtre et l'ensemble de ceux qui remplissent les tribunes de notre sport maîtrise la nuance entre "le chambrage" et "les insultes". Nous ne laisserons jamais personne déverser sa haine et insulter nos supporters qui font depuis toujours la fierté de l'ASM. Notre sport et notre club méritent bien plus que cela."

Une réponse illustrée d'une photo de Napolioni Nalaga... en train de raffûter Armitage ! Interrogé par nos soins mardi soir, l'ancien arrière toulonnais a dit ne pas regretter ses insultes. Présent lors de la première cérémonie du Hall of Fame de Toulon, Armitage a retrouvé ses anciens coéquipiers de l'époque glorieuse du RCT en ce début de semaine.