Record battu pour la 22e journée de Top 14 avec 17 cartons en 7 matchs

La 22e journée de Top 14 a battu le record de cartons de la saison : 17 cartons en sept matchs dont un rouge. Parmi les équipes les plus sanctionnées du championnat on retrouve Castres suivi de près par Perpignan.

L'affiche de ce dimanche soir entre le Stade toulousain et le Lou en est l'illustration : cette 22e journée aura été placée sous le signe des cartons. Rien que pour le choc qui a clôturé le week-end, quatre cartons jaunes ont été sortis, dont trois pour Lyon. Ce qu'a regretté Xavier Garbajosa d'ailleurs. Sur l'intégralité de la journée, ce sont 17 cartons (dont un rouge) qu'ont distribués les arbitres. C'est le record de la saison. Le record précédent remontait à la première journée, avec 14 cartons. La moyenne depuis le début de l'exercice est de près de 10 cartons par journée.

La Rochelle et Clermont s'en sortent le mieux, Castres mauvais élève

Un fait assez étonnant puisque le temps d'adaptation à la nouvelle réglementation des rucks, qui récompense moins souvent les gratteurs, est passé. En revanche, les plaquages hauts et les fautes à répétition devant la ligne d'en-but sont souvent ciblés.

Parmi les équipes les plus sanctionnées de cartons, on retrouve le Castres olympique en tête (22 jaunes et trois rouges), suivi de Perpignan (21 jaunes, 4 rouges). Ce sont aussi les équipes avec les pires rapports d'infériorité numérique. En clair, ils écopent de beaucoup de cartons, et pas leurs adversaires. A contrario, La Rochelle, équipe la plus disciplinée dans ce domaine, et Clermont ont les meilleurs rapports : 8 cartons jaunes et un rouge contre 20 jaunes et un rouge pour les adversaires des Rochelais ; 12 jaunes contre 21 et 2 rouges à 3 en faveur de l'ASM.