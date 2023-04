Ce dimanche soir, Lyon s’est incliné sur la pelouse d’Ernest-Wallon sur le score de 36-31. À l’issue de la rencontre, le manager rhodanien Xavier Garbajosa, a loué l’état d’esprit de ses joueurs pour arracher le point de bonus défensif, mais regretté leur indiscipline.

Malgré la défaite, êtes-vous satisfait de ce point de bonus défensif ?

On a manqué de réalisme pour espérer mieux. On a énormément d’occasions en première mi-temps que nous n’avons pas concrétisées. Ensuite, quand tu prends trois cartons jaunes face à Toulouse… C’est difficile de tenir. Je retiens tout de même l’état d’esprit du groupe qui a réussi à aller chercher ce point de bonus défensif dans les dernières minutes. Néanmoins, on va nourrir quelques regrets je pense à la séance vidéo…

Vous aviez mis toutes vos forces pour cette rencontre…

Il vaut mieux. Quand tu te déplaces à Toulouse, c’est préférable de mettre tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon match de rugby. Sans combat, tu repars avec les valises pleines d’Ernest-Wallon. On n’a pas manqué de réussite, mais simplement de précision dans le dernier geste, d’un peu de continuité dans nos actions… Tous ces petits détails qui coûtent cher à la fin. Juste avant le premier essai toulousain, on a l’occasion d’en inscrire un troisième, c’est dommage. Avec tous les blessés qu’ils ont eus, ils ont fait rentrer toute la cavalerie très tôt dans le match, cela ne nous pas forcément aidé.

Très mécontent de sa prestation face à Toulouse, Léo Berdeu n'a pas été tendre avec lui-même après le match \ud83d\ude33



La décla' complète > https://t.co/Nps6Noyb1c pic.twitter.com/gerDANiV2K — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 16, 2023

Cette grosse occasion manquée au quart d’heure de jeu est-elle un tournant ?

Honnêtement, je le pense. Même si derrière, on sait que ce n’est jamais gagné avec Toulouse. mais à 21-0, même le Stade toulousain peut prendre un coup derrière de la tête. C’est au niveau de l’efficacité qu’il faut que l’on s’améliore. Il faut avoir un peu plus de lucidité, un peu plus de justesse… Pouvoir faire les bons gestes au bon moment. Quand Ethan (Dumortier) perce, il tente le coup de pied de recentrage alors qu’il aurait pu servir deux de ses coéquipiers à droite. On ne doit pas regretter nos choix mais bosser pour être plus tueurs.

Craigniez-vous le banc toulousain ?

Quand on voit Antoine Dupont, Emmanuel Meafou, Thomas Ramos… On avait le droit de craindre ce banc effectivement. Mais le quinze de départ toulousain était de grande qualité même sans eux, on savait à quoi s’attendre, on s’était bien préparés. La dernière ligne droite de cette saison a débuté, tous les points vont compter pour se qualifier. On en prend un ce soir, on aurait aimé en prendre plus, c’est comme ça. Il va falloir récupérer et repartir au boulot avant le déplacement à Bordeaux.