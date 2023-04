Rob Baxter, l'entraîneur d'Exeter, a appelé à la fin des cartons rouges dans le rugby. Selon lui, les matchs à enjeu perdent de leur superbe lorsqu'une équipe est réduite à quatorze.

Rob Baxter persiste et signe. Après avoir défendu Zach Mercer suite à son carton rouge concédé face à Exeter, l'entraîneur des Chiefs est allé encore plus loin dans les colonnes de The Rugby Paper. "Les cartons rouges détruisent le jeu. Chaque sanction que nous proposons dans le rugby consiste à retirer des joueurs du terrain. Nous faisons des choses étranges alors que d'autres sports ne pensent même pas à cela".

L'entraineur d'Exeter se dit mécontent de l'influence que le public peut avoir sur l'arbitrage.https://t.co/tKZ7Vnn6Hg — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 3, 2023

Le patron d'Exeter, qui retrouvera La Rochelle en demi-finale de Champions Cup (30 avril), prend clairement position dans un contexte brûlant pour les cartons rouges. World Rugby a pris conscience du phénomène et compte expérimenter le principe du "bunker" ces prochaines semaines. Le but étant de laisser l'arbitre central adresser un carton jaune sur une faute dangereuse et de laisser le temps à un comité externe d'examiner la faute en dix minutes pour basculer, ou non, le carton jaune en rouge.

La fin des cartons rouges directs ?

Le "bunker" est déjà expérimenté dans le Super Rugby et pourrait arriver lors de la prochaine Coupe du monde, comme l'expliquait Joël Jutge, le patron des arbitres à World Rugby, dans Midi Olympique. "Aujourd’hui, en Super Rugby, les arbitres n’ont droit qu’à deux ou trois ralentis pour prendre une décision, et s’en réfèrent de fait très vite au « bunker ». On veut trouver un juste milieu, c’est pourquoi celui-ci pourrait d’abord être mis à l’essai cet été, lors du Rugby Championship. Si cela s’avère satisfaisant, il pourra être adopté lors de la Coupe du monde. Mais je le répète, on n’en est encore qu’au stade des discussions".

Joël Jutge confirme que des débats sont désormais ouverts à World Rugby quant à l’adoption d’un nouveau processus, dont il pèse les pour et les contre.https://t.co/OTsMHSvWCX — Midi Olympique (@midi_olympique) April 11, 2023

L'épineuse question des cartons rouges soulève d'autant plus de questions que les dernières exclusions de Freddie Steward (Angleterre - Irlande) et Zach Mercer (Exeter - Montpellier) ont été annulées par les comissions de discipline. Rob Baxter va-t-il être à la tête du mouvement anti-carton rouge ? À suivre...