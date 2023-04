Le staff du XV de France féminin a dévoilé le groupe de joueuses qui préparent le quatrième match du Tournoi. Avec un retour majeur.

Mis à part le retour des moins de 20 ans après la double confrontation face à l'Angleterre (Bourgeois et Champon), le principal retour dans le groupe est celui de la deuxième ligne de Grenoble : Manae Feleu. Touchée musculairement après la semaine de repos qui suivait le match face à l'Irlande, l'Amazone est bel et bien de retour dans le groupe France et postule donc à une place de titulaire avec le numéro 4 que Maëlle Picut a récupéré entre-temps.

Ce week-end, elles tenteront de poursuivre le rêve de Grand Chelem. Après 3 victoires face à l'Italie, l'Irlande et l'Angleterre, le pays de Galles est ce dimanche, le dernier obstacle des Bleus avant une éventuelle finale face aux Red Roses. Le coup d'envoi sera donné à 16h15, justement dans le stade des Alpes de Grenoble.

La liste des 37 joueuses pour préparer le match face au pays de Galles :