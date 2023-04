Élément fort du CO lors de la victoire à Montpellier, Leone Nakarawa a illuminé de son talent le remake de la dernière finale du Top 14. À 35 ans, le Fidjien s'est illustré au meilleur des moments pour faire respirer son club au classement.

Le CO a remonté le temps sur la pelouse du GGL Stadium, retrouvant ses vertus de l’année passée qui l’avait propulsé jusqu’en finale du Top 14. Leone Nakarawa aussi. Titulaire en deuxième ligne, le Fidjien a réalisé une performance digne de sa renommée. On se serait cru revenu quelques années en arrière où le coriace magicien s’amusait avec ses adversaires ballon en main sous le maillot du Racing. Présent en défense, omnipotent en attaque et auteur en autres du quatrième et dernier essai du CO, Leone Nakarawa s’est offert sa plus belle prestation de la saison et a été l’un des acteurs principaux de la grande performance castraise en Hérault.

"Il a juste été exceptionnel, il a joué comme un joueur de 22 ans. Il est toujours dangereux et volontaire", lui rendait hommage son manager Jérémy Davidson, presque tout sourire.

Une force pour la fin de saison

Il y a bien sûr son essai en force en début de deuxième période qui permet aux Castrais de faire le break définitif. Mais c’est davantage son impact laissé sur la rencontre qui a impressionné au GGL Stadium. Constamment dans l’avancée, il a accompagné des joueurs moins expérimentés à suivre son exemple. Le tout avec brio. Arrivé de Toulon à l’intersaison, Nakarawa a disputé quinze matchs dont treize en Top 14 (six dans la peau d’un titulaire).

Face aux Montpelliérains, le Fidjien a disputé 73 minutes ce qui n’est pas anecdotique pour un joueur de 35 ans. Jérémy Davidson ne se trompe pas en rapportant le grand match de son deuxième ligne. Dans une fin de saison où le CO affrontera Pau, Brive et Perpignan, la forme actuelle de Nakarawa ne sera pas de trop.