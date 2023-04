"J'ai honte"... Découvrez le top des déclas du week-end !

Un international se confie sur ses moments les plus difficiles, Christophe Urios défaitiste et Philippe Saint-André remonté après des défaites aux lourdes conséquences, tandis que Bernard Lemaître dément les rumeurs de départ au Japon de son ailier de classe internationale Cheslin Kolbe. Geoffrey Palis encense ses coéquipiers tandis que Brive sombre... Retrouvez le meilleur des déclas du week-end en Top 14.

Chalureau : "J’ai envisagé de mettre fin à mes jours"

Bastien Chalureau, le deuxième ligne de Montpellier et du XV de France, est longuement revenu dans le Midi Olympique sur sa carrière perturbée par les coups du sort, et sa descente aux enfers. J’ai envisagé de mettre fin à mes jours. J’ai dit à tout le monde : "s’ils me coupent la jambe, je me suicide". C’était une période très difficile pour mes parents aussi. J’ai passé deux mois au lit, j’ai pris du poids, je ne dormais plus, c’était un enfer." confie le joueur.

Urios : "La qualification ? C'est terminé"

Le manager de Clermont, Christophe Urios, était forcément déçu de la défaite de son équipe à Pau samedi (18-23) car l'ASMCA a dominé les débats sans pourtant réussir à prendre le score. Les minces espoirs de qualification se sont envolés : "La qualification ? C'est terminé. On savait qu'il fallait faire un drôle de parcours pour y parvenir. Avec la semaine que nous venons de passer, les pépins et les absences. Encore la nuit dernière avec Etienne Falgoux qui s'en va pour un très bel événement puisque sa femme a accouché. Mais nous avons eu une semaine compliquée, avec la fin de la Coupe d'Europe qui nous maintenait un peu en vie cette saison. Donc, sur l'état d'esprit, c'est bien."

Saint-André : "J'ai honte"

Défaits par un Castres olympique en mode guerrier, les Montpellierains sont tombés de haut et se mettent en grand danger pour la qualification. Après la rencontre, le manager Philippe Saint-André était très en colère : "Je suis très énervé, j'ai honte du contenu. Sur les derniers matchs, ceux qui veulent vraiment jouer seront sur le terrain, les autres resteront chez eux. On a perdu 90 % du combat individuel. Dans l'envie, la détermination, la volonté d'imposer du combat de l'intensité : on a été absents."

Lemaître : "Nous ne braderons pas Cheslin Kolbe"

Bernard Lemaître a répondu aux rumeurs de départ de Cheslin Kolbe à l'issue de la victoire de Toulon face à Perpignan. Le président du RCT explique notamment que l'ailier sud-africain a "envie de rester" sur la rade : "Nous sommes en discussion avec Cheslin Kolbe… Son départ libérerait de la masse salariale oui, mais le sportif prévaut. Nous ne braderons pas Cheslin Kolbe. Son envie première est de rester chez nous, même s’il y a des sollicitations énormes du Japon."

Palis : "Nous n'étions pas une équipe de peintres"

À l'occasion de la première victoire à l'extérieur de la saison pour le Castres Olympique, sur le terrain de Montpellier (19-28), l'arrière castrais, Geoffrey Palis, est revenu sur cette victoire capitale en vue du maintien. Souvent remise en doute, Palis n'a pas tari d'éloges sur son équipe "Je pense que pas mal de mecs ont montré la profondeur de l'effectif. Ce n'était pas une équipe de peintres qui arrivait à Montpellier aujourd'hui, comme ça a pu peut-être se dire ou comme certains ont voulu croire. Personne n'a douté et j'ai trouvé qu'il y avait de la sérénité dans cette équipe. Je n'avais pas de doute mais on en avait besoin."

Laranjeira : "On ne peut s'en prendre qu'à nous"

L'arrière de Brive, Thomas Laranjeira, n'a pas caché sa déception après l'énième défaite des Brivistes face au Stade Français (22-27) samedi. Septième défaite d'affilée, difficile pour les joueurs du CA Brive de relativiser : "C'est une grosse déception. C'était un match hyper important pour nous. On a fait des erreurs qui font que la pression arrive. Et malheureusement c'est ce qui arrive trop souvent cette année? On ne peut s'en prendre qu'à nous. On doit faire honneur à ce maillot, à l'institution, aux supporters. Nous avons le devoir de ne rien lâcher."