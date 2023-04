Le Stade toulousain, qui disputera sa demi-finale de Champions Cup au Leinster dans moins de trois semaines, pourrait choisir de gérer son effectif sur les deux prochaines journées de Top 14. Il a en tout cas enregistré quelques retours.

Trois jours après leur victoire éclatante contre les Sharks en quart de finale de la Champions Cup, les Toulousains ont retrouvé les terrains d'entraînement ce mardi après-midi du côté d'Ernest-Wallon. Une séance à laquelle assistaient notamment Raphaël Ibanez, le manager du XV de France, et Philippe Montanier, l'entraîneur du club de football de Toulouse qualifié pour la finale de Coupe de France contre Nantes, laquelle aura lieu le samedi 29 avril (le même jour que la demi-finale de Champions Cup au Leinster).

\ud83d\udd19 L'entraînement à ?????-?????? c'était ça ?



Demain, on vous donne rendez-vous à 14h30 à Graulhet pour un nouvel entraînement délocalisé \ud83c\udfc9



\ud83d\udc4b @SCGraulhet @Occitanie pic.twitter.com/lmzwjM2xjO — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 11, 2023

Pour ce qui est des joueurs, plusieurs bonnes nouvelles sont à souligner. En effet, l'arrière ou ailier international italien Ange Capuzzo, touché aux omoplates et qui avait raté la fin du Tournoi des 6 Nations puis les huitième et quart de Champions Cup, a effectué son retour au jeu. Il a ainsi participé à la séance, certes allégée, normalement. Idem pour le trois-quarts centre Sofiane Guitoune, qui s'était blessé à un mollet il y a deux semaines et demi à Castres. Aussi absents ces derniers temps, le troisième ligne Théo Ntamack (main) et le demi de mêlée Martin Page-Relo (pied) sont revenus et sont disponibles.

Lebel au repos, les internationaux présents

Le pilier droit Charlie Faumuina, absent depuis de longues semaines en raison d'un problème à un mollet, était également présent. Déjà à l'entraînement la semaine dernière, le All Black pourrait renouer avec la compétition lors du week-end à venir, contre Lyon. Quid de Julien Marchand ? Victime d'une entorse à la cheville face aux Bulls, le talonneur avait finalement déclaré forfait contre les Sharks. Il était bien sur le terrain ce mardi mais aucun risque ne sera pris le concernant.

Quelle sera d'ailleurs la gestion des internationaux à moins de trois semaines du déplacement à Dublin ? Si l'ailier Matthis Lebel a été placé en vacances, les Bleus sollicités pendant le Tournoi (Baille, Marchand, Aldegheri, Flament, Cros, Dupont, Ntamack et Ramos), ainsi que Jack Willis (qui a participé à la compétition avec l'Angleterre), sont bien à pied d'œuvre. Reste à savoir comment le staff choisira de les utiliser lors des prochaines journées de Top 14.