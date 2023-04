Le Leinster s'est facilement imposé en quart de finale de Champions Cup, face à Leicester, mais a laissé deux joueurs majeurs sur le carreau. James Lowe et Ryan Baird sont en effet incertains pour la demi-finale face à Toulouse, le 29 avril prochain.

La grosse machine du Leinster va-t-elle être enrayée ? Après leur nouvelle démonstration face à Leicester (55-24), en quart de finale de Champions Cup, la province irlandaise accuse le coup de deux pertes majeures. Ryan Baird s'est blessé à l'épaule alors que James Lowe est sorti avec une blessure au mollet. Les deux hommes sont incertains pour la demi-finale face à Toulouse, le 29 avril prochain. Sean O'Brien, entraîneur adjoint du Leinster, se montre néanmoins optimiste pour ses deux cadres.

"Les mollets peuvent être délicats à gérer, mais nous verrons comment cette semaine se déroule et nous l'évaluerons ensuite. Nous espérons que James s'en sortira à temps", a déclaré Sean O'Brien à RTÉ Sport. "Je pense que Ryan ira bien. Il est beaucoup plus à l'aise qu'il ne l'était samedi de toute façon et ce n'est peut-être pas aussi mauvais qu'il le pensait. Il ne sera pas à 100% pour la demi-finale mais je pense qu'il sera là ou à peu près, donc ça semble très positif pour lui."

Sexton forfait, quid de van der Flier ?

Une chose est certaine, Jonathan Sexton sera lui bien absent du rendez-vous tant attendu entre les deux meilleurs palmarès d'Europe. Le demi d'ouverture irlandais s'était blessé lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, face à l'Angleterre, et ne rejouera plus avant la fin de la saison. Malgré la large victoire des Leinstermen en quart de finale, Ross Byrne, son remplaçant, n'est pas aussi brillant que la légende irlandaise aux 111 sélections.

Josh van der Flier n'a pas non plus pris part au quart de finale pour cause de blessure. Le meilleur joueur du monde souffre de la cheville et sa situation est suivie au jour le jour. Caelan Doris et Garry Rinrgose, eux, devraient être bien présents face à Toulouse et sont complètement rétablis de leur blessure. Les deux joueurs ont d'ailleurs été excellents face à Leicester.