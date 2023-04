Alors qu'il avait été envisagé dans un premier temps que toutes les équipes éliminées restent en France jusqu'au dernier jour du Mondial aux frais de France 2023 et de World Rugby, les organisateurs de l'événement ont fait machine arrière. Les joueurs éliminés devront retrouver leurs championnats nationaux au plus vite.

Le 15 février, Jacques Rivoal et Julien Colette, respectivement président et directeur général du Groupement d’intérêt public (Gip) de France 2023, étaient tous deux auditionnés par les sénateurs afin de faire un point sur l’avancée des travaux, concernant la Coupe du monde à venir. En ce sens, plusieurs éléments ont ce jour-là retenu l’attention du Sénat : déjà, les bénéfices engendrés par le tournoi planétaire ont légèrement été revus à la baisse, par rapport à ce qui avait été énoncé dans le dossier de candidature et au micro, Julien Colette expliquait donc ceci aux représentants de la nation : "Le bénéfice d’exploitation des opérations d’organisation va être supérieur à 60 millions d’euros ; le dossier de candidature affichait un résultat de 68 millions d’euros sans anticiper les effets de l’inflation actuelle. Autrement dit, cet évènement va être très profitable".

Julien Colette : "C’était une belle promesse…"

Par rapport aux plans initialement prévus par les organisateurs, un autre changement important est ici à mentionner : s’il avait un temps été question que toutes les équipes restent aux frais de France 2023 et World Rugby jusqu’au dernier jour du Mondial, l’idée a aujourd’hui été abandonnée. Toujours au micro du Sénat, Julien Colette poursuivait ainsi : "Concernant le projet de faire rester des équipes perdantes sur le territoire français jusqu’à la fin, c’était une belle promesse mais elle fut prise, malheureusement, sans consulter ni World Rugby ni les fédérations internationales, dont les joueurs devront rejoindre leurs championnats nationaux au plus vite. Nous n’avons donc pas donné suite à cette opération qui, par ailleurs, n’était pas financée". Ainsi, et comme il en est de coutume dans toutes les Coupes du monde depuis 1987, les nations éliminées rejoindront leur pays d’origine au lendemain de leur élimination.