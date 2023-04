Alors que les dernières incertitudes concernant son staff devraient être rapidement levées, le club lyonnais cherchera à insuffler un nouveau souffle à son effectif au cœur de l’été, afin de remplacer quelques cadres vieillissants. Une star en remplaçant par ailleurs une outre puisque ce n’est rien moins que le phénomène Semi Radradra qui aura la lourde tâche de faire oublier Josh Tuisova...

C’est acté

Désireux de renouveler un effectif vieillissant (Arnold, Pélissié, Nakaitaci, Gomez-Kodela), le Lou s’est très rapidement mis en chasse de joueurs jeunes et Jiff susceptibles de rééquilibrer son effectif après un recrutement très marqué à l’international la saison dernière. C’est ainsi que le pilier Valentin Simutoga (Clermont), le deuxième ligne Alban Roussel (Bordeaux-Bègles), le troisième ligne Pierre-Samuel Pacheco (Colomiers) ou le demi de mêlée Martin Page-Relo (Toulouse) se sont d’ores et déjà engagés avec le club lyonnais, sans oublier le retour de prêt du pilier Thomas Lithaud (Urayasu, Japon). Par ailleurs, pour compenser le départ au racing de la pépite Josh Tuisova, le Lou a réalisé un gros coup en faisant revenir en Top 14 le Fidjien Semi Radradra (Bristol). Le virevoltant ailier sud-africain Thaakir Abrahams (Sharks) s’est également engagé. Enfin, côté staff,le Sud-Africain Alan-Basson Zondagh (passé par Toulouse avant de rejoindre la sélection écossaise) succédera à Kendrick Lynn comme responsable de l’attaque. Plusieurs prolongations ont également été actées, comme celles très symboliques des internationaux Baptiste Couilloud et Ethan Dumortier (2026). En première ligne, Sébastien Taofifenua, Guillaume Marchand et Hamza Kaabèche ont quant à eux rempilé pour deux ans.

C’est dans les tuyaux

Au niveau du staff, le manager Xavier Garbajosa devrait pouvoir encore compter les deux prochaines saisons sur ses adjoints Julien Puricelli et Didier Bès, qui auraient trouvé un accord pour un nouveau bail de deux ans supplémentaires. L’arrivée d’un dernier joueur est actuellement à l’étude au sein des lignes arrières, qui ne sera finalement pas le Gallois Josh Adams, avec qui le Lou a longtemps été en contact. Si plusieurs CV sont actuellement à l’étude, rien ne presse pour le club rhodanien qui est d’ores et déjà bien pourvu aux ailes.

C’est en attente

Les prochains dossiers qui attendent le Lou concernent les prolongations (ou non) de plusieurs gros contrats, comme le pilier droit international Demba Bamba qui est actuellement sorti des radars du XV de France et se trouvait courtisé par le RCT au cœur de l’hiver, l’emblématique flanker Patrick Sobela (en contacts avancés avec l’UBB) ou encore le demi d’ouverture Lima Sopoaga, longtemps blessé et qui peine encore à trouver la bonne carburation.