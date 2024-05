L’exode de joueurs venus d’outre-Manche n’est sûrement pas fini. Plusieurs éléments confirmés, dont Jonny May, continuent de se proposer en espérant une opportunité d’ici le début de la saison prochaine.

Après Owen Farrell (Racing 92), Manu Tuilagi (Bayonne), Billy Vunipola (Montpellier), Kyle Sinckler (Toulon), Jonny Gray (Bordeaux-Bègles), Courtney Lawes (Brive) ou encore Blair Kinghorn (Toulouse), d’autres joueurs phares pourraient débarquer d’outre-Manche.

Une nouvelle vague d’internationaux anglais est prête à déferler sur l’Hexagone en cette fin de saison. Du côté de Londres, on rapporte en effet que plusieurs joueurs de renom, sans contrat au terme de cet exercice, attendent d’éventuelles opportunités chez le ou les clubs promus dans l’élite française. C’est en premier lieu le cas de Jonny May (34 ans), qui vient de terminer son aventure au long cours à Gloucester. L’ailier, mondialiste en 2023 et auteur de six essais en vingt apparitions cette saison, est le deuxième meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de la Rose, avec 36 essais en 78 tests. Son CV tourne dans l’élite, tout comme celui du polyvalent trois-quarts Sam James, qui compte 243 feuilles de matchs sous les couleurs de Sale. Pau aurait étudié son profil.

Un international en National

L’afflux se produit jusqu’en National. Tarbes vient ainsi d’enrôler l’international à VII et à XV gallois Sam Cross (32 ans). Le troisième ligne, qui a évolué aux Ospreys de 2017 à 2023, avait rejoint les Newcastle Falcons l’été dernier et a cumulé 19 apparitions cette saison. Cross compte plus de 100 matchs pour l’équipe du pays de Galles à VII, a fait partie de l’équipe de Grande-Bretagne médaillée d’argent aux JO de 2016 et a disputé deux tests-matchs à XV contre la Géorgie et l’Australie en 2017. Pendant ce temps, Chambéry a obtenu l’engagement pour deux ans de l’ouvreur gallois Arwel Robson (27 ans). Arrivé en provenance de Cardiff Blues, Arwel a fait ses classes en United Rugby Championship et en deuxième division anglaise.