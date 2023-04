Pro D2. En Direct. Vannes - Soyaux-Angoulême : suivez la rencontre de la 27ème journée

Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la rencontre entre Vannes et Soyaux-Angoulême comptant pour la 27ème journée de Pro D2.

Vannes, 5ème, reste sur cinq succès consécutifs et demeure l'une des équipes les plus en forme du moment. Avec cette dynamique, les Bretons peuvent croire plus que jamais à une place en phase finale.

De son côté, Soyaux-Angoulême continuera de se battre pour sa survie dans la deuxième division. Si les hommes de Vincent Etcheto venaient à créer la surprise à Vannes, ils feraient un pas de plus vers ce maintien qu'ils espèrent tant.

Au match aller, à l'occasion de la première journée de l'exercice en cours, les Angoumoisins l'avaient emporté d'une courte tête 31-30 sur leur pelouse.