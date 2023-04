Titularisé pour la première fois pendant 80 minutes depuis son retour de blessure la semaine dernière à Paris, le deuxième ligne international Killian Geraci attend beaucoup de ce quart de finale contre Toulon, où il assurera la fonction de leader d’alignement. Aussi bien à titre collectif qu’individuel...

Vous avez enfin joué 80 minutes à Paris la semaine dernière, ce qui ne vous était plus arrivé depuis presque six mois. Comment vous sentez-vous ?

Ça va bien ! (sourire) Ça a été un peu dur en début de semaine, mais ça fait du bien de retrouver le rythme de la compétition. Il y a eu globalement plus de plaisir que d’appréhension. À mon retour, j’ai connu une période compliquée. J’ai été remplaçant à deux reprises, puis les coachs ont décidé de ne pas me faire jouer. Le fait de me sentir plutôt bien sur le terrain pendant 80 minutes était important pour moi.

Une fois de plus, vous allez retrouver Toulon à Mayol. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

On s’attend à un match rude face à une équipe très compétitive. Chez eux, il y aura certainement plus de public que la semaine dernière à Jean-Bouin. En plus, depuis quelques années, les Lyon-Toulon ont une saveur très particulière, qui ravivent beaucoup de souvenirs dans les deux camps.

Que faudra-t-il faire de mieux que lors votre dernière opposition d’il y a trois semaines à Gerland (23-27) ?

Il faudra qu’on soit meilleurs dans l’intensité, que ce soit en défense, ou sur les phases de conquête, où les Toulonnais sont très performants. C’est un quart de finale, on sait où ça se joue. Dans le groupe, tout le monde a envie de recréer quelque chose sur cette compétition, qui a apporté beaucoup de bonnes choses au club l’an dernier. Ne pas jouer les deux compétitions à fond, ce serait une erreur, à mon sens. C’est pour ça que nous nous déplacerons à Toulon avec des ambitions.

Le RCT vous a battu deux fois cette saison, mais vous les avaez défaits en finale du challenge l’an dernier à Marseille, et les avez battus en barrages à Mayol en 2018. À quelle équipe appartient selon vous l’ascendant psychologique ?

Ils nous ont battus deux fois en championnat, comme l’année dernière. Mais chaque match est différent... La Coupe d’Europe, c’est un autre contexte que le Top 14, c’est pourquoi je pense que personne n’a réellement d’ascendant sur l’autre avant ce match. Ils veulent gagner, nous aussi. Stratégiquement, il faut se servir des deux précédents matchs, mais ça s’arrête là.

À titre individuel, vous vous êtes blessé avec le XV de France pendant la dernière tournée de novembre, avant de suivre le Tournoi sur votre canapé tandis que de nouveaux joueurs ont pris la place. Dans quel état d’esprit vous situez-vous par rapport aux Bleus, à six mois d la Coupe du monde ?

Individuellement, la première chose que je dois faire, c’est retrouver du plaisir sur le terrain. Tout passera par là. Il ne reste pas beaucoup de matchs d’ici la fin de la saison, à moi d’être le plus performant possible. Physiquement, je suis en train de retrouver de bonnes sensations après avoir beaucoup travaillé pour revenir. Ça fait un bout de temps que je n’ai pas retrouvé le niveau que j’avais avant de me blesser aux ligaments croisés, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais aujourd’hui, enfin, je commence à ne plus y penser. C’est pour ça que je veux maintenant retrouver du plaisir, tout en n’oubliant pas que le plus important reste l’équipe.

En l’absence de Dylan Cretin ou Théo William, vous serez responsabilisé au niveau de l’alignement à Mayol. Cela peut-il constituer un atout supplémentaire dans vos bagages ?

Ça fait partie des cordes que je veux rajouter à mon arc, qui doivent me permettre de devenir un joueur plus complet. Je suis jeune et j’ai encore pas mal de choses à apprendre, mais le fait de m’impliquer davantage dans ce secteur peut me permettre de progresser et de prendre encore plus de confiance.