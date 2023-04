Jérémie Abiven (29 ans) a annoncé prendre sa retraite sportive de façon immédiate. Une annonce "brutale et innatendue" prise par mesure de sécurité : le troisième ligne breton a subi plusieurs comotions cérébrales ces derniers mois.

"Merci de m’avoir permis de réaliser mon rêve d’enfant. Merci pour ces émotions magnifiques. Merci pour ces nombreuses rencontres au fil de mes 22 saisons de rugby." C'est avec émotion que Jérémie Abiven, 29 ans, a annoncé aujourd'hui son départ à la retraite aux supporters vannetais. Originaire de Loire-Atlantique, Abiven avait fait ses premières sélections en pro avec le club de La Rochelle en 2013, avant de rejoindre l'effectif du RC Vannes en 2016, où il a joué 103 matchs.

Notre troisième ligne met un terme à sa carrière par mesure de prudence suite à plusieurs commotions cérébrales.



Veritable cadre du jeu à Vannes, son départ définitif est déjà remarqué "Jérém fait partie de ceux, rares, qu’on coche en premier sur cette feuille au moment de bâtir son équipe.", s'exprime son manager, Jean-Noël Spitzer.

Un départ prudent

L'ancien capitaine du RC Vannes n'a disputé aucun match depuis le début de la saison. Et pour cause : victime de nombreuses commotions cérébrales à répetition, le staff du club breton avait préféré le laisser au repos. Abiven ne souhaite cependant plus prendre de risque : c'est la principale raison de cette retraite. Diplomé d'une licence en informatique, Jérémie Abiven a avoué se concentrer aujourdh'ui sur sa reconvertion en tant que professeur de mathématiques.