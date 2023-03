Au milieu d’un match débridé où Clermont a assuré sa qualification à Bristol (26-33), l’ASM a pu compter sur un Damian Penaud infernal alors que Ratu Naulago a couté cher à son équipe.

Les Tops

Damian Penaud

L’ailier clermontois a tapé du poing sur la table. Après un Tournoi des 6 Nations rayonnant, Damian Penaud s’est offert un essai en solitaire à la 28ème en effaçant trois défenseurs anglais. A l’heure de jeu, sa grande chevauchée et son jeu pied ont failli permettre à Bautista Delguy d’inscrire le quatrième essai de la partie. Dans les airs, Penaud a été souverain et a su bonifier ses rares ballons au milieu d’un match sous la pluie. Très efficace et concerné en défense, l’ailier auvergnat était en forme internationale. Son essai plein d’envie à la 71ème minute a conclu une prestation royale.



Étienne Fourcade

Le talonneur clermontois a une nouvelle fois fait parler son explosivité. Ballon en main, Étienne Fourcade aurait pu être à la conclusion du premier essai clermontois si McGinty ne s’était pas glissé sous le ballon (20ème minute). Juste avant la pause c’est encore lui qui a sonné la charge pour amener l’essai de Moala. Tonique avec le ballon, Étienne Fourcade n’a également perdu aucune touche et a sans doute signé l’une de ses meilleurs rencontres en jaune et bleu. Le talonneur a disputé 77 minutes de haute volée avant de céder sa place à Jean-Maxence Jules Rosette.

Grosse performance des Clermontois qui s'imposent à Bristol et se qualifient pour les quarts de finale de Challenge Cup !



Le compte rendu > https://t.co/iJkSDIrtUz pic.twitter.com/qkZQMvdJzY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 31, 2023

Thibaud Lanen

Le deuxième ligne clermontois prend de l’envergure. Depuis l’arrivée de Christophe Urios, Thibaud Lanen est devenu l’un des hommes de base du manager de l’ASM. Face à Bristol, le Lozérien de naissance a été impitoyable dans le combat avec une activité au plaquage débordante. Son contre en touche à cinq mètres de la ligne (à la 61ème minute) a permis aux Auvergnats de souffler.

Les Flops

AJ McGinty

L’ouvreur anglais s’est noyé dans le brouillard. Dès la troisième minute de jeu, AJ McGinty tapait un jeu au pied direct en touche. A la 26ème minute, le numéro 10 de Bristol récidivait avec une nouvelle touche directe. Peu efficace en défense, l’ancien joueur de Sale n’a pas réussi le meilleur match de sa carrière.

Ratu Naulago

L’ailier fidjien s’est rendu coupable du tournant du match malgré lui. A la 70ème minute, Ratu Naulago s’est fendu d’une cagade largement évitable. Alors que l’ailier de Bristol accompagnait le ballon dans l’en-but après un jeu au pied de Penaud, Naulago a littéralement offert l’essai à l’ailier français en manquant de lucidité pour aplatir lui-même le cuir. Naulago n’a pas non plus été tranchant ballon en main. Match à oublier pour le Fidjien.

Fritz Lee

Comme à son habitude, le numéro 8 samoan a été à la pointe du combat. Mais son carton jaune à la 31ème minute a coûté cher aux Clermontois avec l’essai de Randall et de Radradra. En dix minutes, l’ASM a encaissé quatorze points, ce qui aurait pu causer la défaite clermontoise.