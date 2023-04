Le directeur sportif du MHR Philippe Saint-André, qui était apparu agacé par l'arbitrage du huitième de finale à Exeter, a fait remonter 18 décisions litigieuses à l'EPCR.

La pratique est courante. Après chaque rencontre, les staffs sont susceptibles d'envoyer un rapport à l'instance organisatrice de la compétition pour faire remonter des réserves sur des décisions arbitrales. En l'occurrence, le nombre de situations recensées est colossal : 18. Philippe Saint-André a fait part de son mécontentement en envoyant un montage-vidéo à l'EPCR recensant toutes ces fautes jugées litigieuses.

Ce dimanche l'arbitre a eu très souvent tort

Le directeur sportif du MHR s'est aussi entretenu avec le patron des arbitres de l'EPCR, Tony Spreadbury. Après le huitième perdu en prolongations (33-33, 5 essais à 4), l'ancien sélectionneur du XV de France avait répondu aux questions de Rugbyrama de façon retenue mais agacée : "Non, il ne valait mieux pas (que j'aille parler à M. Brace). Je risquais de m’emporter et de prendre 30 semaines de suspension [...] Je suis perplexe et je me pose pas mal de questions car nous avons eu énormément de décisions arbitrales contre nous. Je trouve l’expulsion de Zach Mercer très sévère, on nous refuse trois essais, sur l’action George Bridge on juge sa passe en avant alors que c’est un défenseur qui le contre… On a l’habitude de dire en rugby que l’arbitre a toujours raison, même quand il a tort... Ce dimanche il a eu très souvent tort…"

Pour rappel, Montpellier a été réduit à 14 après l'expulsion de Zach Mercer pour un carton rouge estimé sévère. Le numéro 8 anglais va passer en commission de discipline ce mercredi. Le club espère le retour du meilleur joueur de Top 14 de la saison dernière pour la réception de Castres, soit le prochain match du MHR le 15 avril prochain. Quant à Andrew Brace, l'arbitre concerné par ces contestations, il sera l'officel du quart de finale entre La Rochelle et les Saracens ce dimanche.