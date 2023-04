Favoris pour la victoire finale, les Irlandais du Leinster ont battu, ce samedi après-midi, l'Ulster 30-15 en huitième de finale de la Champions Cup. Pourtant, les hommes de Leo Cullen n'ont pas réalisé une démonstration et devront montrer un meilleur visage le week-end prochain face à Leicester pour accéder au dernier carré.

Avec ses innombrables internationaux sortant d'un implacable Grand Chelem réalisé lors du dernier Tournoi des 6 Nations, la province du Leinster disputait, ce samedi 1er avril, son premier match couperet de la saison sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Recevant, sous la pluie, leurs compatriotes de l'Ulster en huitième de finale de la Champions Cup, les Dublinois avaient l'occasion de rappeler à l'Europe (et à l'Afrique du Sud) qu'ils étaient les grands favoris pour la victoire finale.

Il faut dire que les joueurs entraînés par Leo Cullen surfent en ce moment sur une vague de confiance phénoménale. Depuis juin dernier, les Boys in blue n'ont toujours simplement plus connu le goût de la défaite. Invaincus en Rugby United Championship en seize journées, ils ont également connu une phase de groupes de Champions Cup idyllique. Le faux pas était donc interdit lors de cette rencontre.

Le tournant du carton jaune de l'Ulster

En début de rencontre, cependant, on a senti de la fébrilité dans les rangs du Leinster, entre plaquage sans ballon de Jordan Larmour (6e) et en-avant dans ses 22 mètres d'Hugo Keenan (8e). Ainsi, les Ulstermen, qui ouvraient le score avec la botte de Nathan Doak (0-3, 11e), prenaient confiance alors que la pluie semblait contrarier les locaux. Finalement, c'est à partir de la vingtième minute de jeu, lorsque Ryan Baird venait passer la ligne d'en-but de l'Ulster en force à la suite d'une pénaltouche, que les quadruples vainqueurs de la compétition prenaient le match en main. Menant 13-3 à la 26e minute de jeu, ils semblaient être lancés sur la voie royale.



Mais c'était son compter sur la ténacité des joueurs de la province de l'Ulster, vêtus d'orange pour cette affiche de Champions Cup. Dans la foulée, ils inscrivaient un superbe essai permis par un jeu au pied de Billy Burns pour James Hume sur le côté droit. Récupérant parfaitement le ballon, ce dernier se défaisait de son vis à vis pour aller passer la ligne. Tut était alors relancé dans la capitale irlandaise où le Leinster avait décidément bien du mal à se défaire d'un Ulster accrocheur. Finalement, avant la pause, Ross Byrne permettait à son équipe de compter huit points d'avance et de regagner les vestiaires avec un score de 16-8 en leur faveur.

Gibson-Park décisif

Après la pause, la reprise du jeu était timide de part et d'autre après une équipe du Leinster ne parvenant pas à créer du danger et une formation de l'Ulster bien en place défensivement. Il fallait donc n coup du sort pour décanter tout cela. Il arrivait à la 52e minute quand James Hume, à la suite d'une touche perdu par son alignement dans ses 22 mètres, se faisait pénaliser pour tentative de grattage illicite, sans être sur ses appuis. Une faute suffisante pour faire sortir à Monsieur Luke Pearce un carton jaune. Dans la foulée, même si Josh Van der Flier devait sortir sur blessure, les Dublinois marquaient un essai par Jamison Gibson-Park, qui profitait de la supériorité numérique pour se faufiler dans un espace plein centre à quelques mètres des poteaux (23-8, 55e).



A partir de ce moment-là, la messe semblait dite dans ce huitième de finale et le Leinster s'imposait logiquement 30-15 après une fin de match marquée par de nombreuses mêlée. Avec cette victoire peu convaincante, les joueurs de la province de Dublin rejoignent tout de même les Leicester Tigers, tombeurs d'Edimbourg vendredi soir, en quart de finale de la Champions Cup. L'affrontement est programmé dès le week-end prochain sur cette même pelouse de l'Aviva Stadium. Ce coup-ci, les Irlandais devront convaincre pour prouver qu'ils sont en capacité de remporter à nouveau la Champions Cup, cinq ans après leur dernier sacre.

Plus d'informations à suivre...