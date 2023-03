Quelques minutes après avoir officialisé le titre de meilleur joueur d'Antoine Dupont, le comité du Tournoi des Six Nations a communiqué l'équipe de cette édition 2023. On y retrouve pas mois de 10 Irlandais. Trois Français sont également présents.

Il ne fait pas avoir peur du vert pour pouvoir regarder pendant quelques secondes l'équipe type de ce Tournoi des 6 Nations 2023.

Auteurs du grand chelem, les Irlandais sont bien évidemment présents en masse dans ce quinze puisqu'ils ne sont pas moins de dix. Commençons par la première ligne. Le trio Porter-Sheehan-Bealham est mis en lumière. Derrière, on retrouve le duo Flament-Ryan dans la cage. Auteur de performances exceptionnelles, le deuxième ligne tricolore se fait une place au soleil.

Pour compléter le huit de devant, trois Irlandais forment la troisième ligne. Ce sont Peter O'Mahony-Caelan Doris-Josh van der Flier qui sont présents.

Les 15 joueurs qui composent l’équipe type du Tournoi 2023 \ud83c\udf1f#SixNations | #SixNations2023 pic.twitter.com/pIQpBeG8M0 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 29, 2023

Une charnière Dupont-Sexton

Passons à la ligne arrière. C'est une charnière Antoine Dupont-Johnny Sexton qui composent la charnière de cette équipe du Tournoi 2023. À côté, la surprise peut venir de la paire de centres.

Ce sont les deux Écossais Sione Tuipulotu et Huw Jones qui portent le numéro douze et le numéro treize. Dans le triangle arrière, on retrouve James Lowe et Damian Penaud sur les ailes. L'ailier clermontois est le meilleur marqueur de cette édition avec cinq réalisations, dont deux doublés face à l'Angleterre et le pays de Galles.

Pour ce qui est du numéro quinze, ses 84 points marqués n'auront pas suffi. Thomas Ramos ne fait pas partie de ce quinze. C'est Hugo Keenan qui lui est préféré. L'arrière du Leinster est le dixième joueur du XV du Trèfle.