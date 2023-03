Antoine Dupont rafle tout. Ce mercredi, le demi de mêlée et capitaine du XV de France a été élu joueur du Tournoi des Six Nations 2023. C'est la troisième fois qu'il reçoit cette distinction, après 2020 et 2022. Le Toulousain était nommé aux côtés de deux autres Français : Damian Penaud et Thomas Ramos.

Et de trois pour Dupont ! Le capitaine des Bleus continue d'écrire sa légende. Ce mercredi, le demi de mêlée du Stade toulousain a été élu joueur du Tournoi des 6 Nations 2023. Un nouveau trophée à mettre dans l'armoire pour le joueur de 26 ans. Avec ce troisième sacre, il égale Brian O'Driscoll dans l'histoire, qui était jusque-là le seul à avoir réalisé cette performance.

Cette année, "Toto" n'a pas eu besoin d'inscrire le moindre essai, ni de réaliser le grand chelem comme en 2022, pour rafler la mise. Et c'est peut-être ça le plus fort. Lors de cette édition, le meneur de jeu tricolore a bien évidemment été titulaire lors des cinq journées, et disputé 384 minutes sur 400 possibles.

On retiendra ses coups d'éclats offensifs mais également défensif. En attaque dans un premier temps, où il a comme à son habitude fait mal à toutes les défenses qu'il a croisées. Nous vient notamment en tête ses exploits sur la pelouse de Twickenham lors de la victoire historique des Bleus face au XV de la Rose. Au total, il a battu 17 défenseurs en cinq matchs.

Et pour ce qui est du secteur défensif, son sauvetage sur l'ailier irlandais, Mack Hansen, restera une des images du Tournoi.

Nommé aux côtés de Penaud et Ramos

Ils étaient six en course pour recevoir ce trophée de meilleur joueur de Tournoi, trois Irlandais et trois Français. Côté Vert, on retrouvait Mack Hansen, le troisième ligne Caelan Doris et l'arrière Hugo Keenan.

Pour ce qui était des Bleus, Antoine Dupont concourait aux côtés de Thomas Ramos et Damian Penaud. Le premier cité est à créditer de 84 points tandis que le second a inscrit cinq essais dont deux doublés (face à l'Angleterre et le pays de Galles).