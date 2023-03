Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a officiellement été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2023. C'est la troisième fois, sur les quatre dernières éditions, qu'il reçoit cette distinction, ce qui le place aux côtés de Brian O'Driscoll dans le palmarès. Le capitaine des Bleus revient pour nous sur cette nouvelle récompense et sur la manière dont il a vécu la compétition.

Vous avez été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2023. Quel est votre sentiment à l’heure de recevoir ce nouveau trophée ?

Cela fait toujours plaisir évidemment. Je ressens de la joie mais aussi de la fierté, même si j’aurais préféré que le XV de France remporte ce Tournoi. Mais ce titre vient également récompenser la belle compétition que nous avons réalisée. Même si nous avons fini deuxièmes au classement à l’arrivée, nous avons très bien terminé avec deux matchs aboutis contre l’Angleterre et le Pays de Galles. C’est encourageant pour la suite. Par rapport à cette distinction, je tiens encore une fois à remercier les partenaires, tous mes coéquipiers, le staff, les supporters. C’est avant tout grâce à eux.

Vous obtenez ce titre pour la troisième fois en quatre ans et, à 26 ans, vous égalez Brian O’Driscoll. Mesurez-vous déjà à quel point vous allez laisser une trace dans l’histoire du Tournoi ?

Très honnêtement, je ne pense pas encore à cela pour le moment. Ça va, la retraite n’est pas arrivée devant moi et il me reste quelques saisons à faire (rires). Je me pencherai davantage sur ce genre de questions le jour où j’arrêterai de jouer.

Vous parliez de la dimension collective de cette récompense. Malgré la défaite en Irlande, l’équipe de France a été en lice pour la victoire finale dans la compétition jusqu’à la dernière minute. Qu’en retirez-vous en tant que capitaine ?

Il y a bien sûr beaucoup de choses positives à retenir de ce Tournoi. Chacun était conscient, après la défaite en Irlande lors de la deuxième journée, que ce serait difficile de conserver notre titre. Franchement, on voyait mal les Irlandais perdre un match derrière… Alors, notre équipe s’est concentrée sur elle. Tout le monde savait dans le groupe qu’il fallait gagner les rencontres qu’il nous restait. Cela a été fait, et très bien fait même. L’essentiel était là pour nous, il fallait absolument finir de belle manière car nous avons mal attaqué la compétition. Le contenu a été de qualité sur les trois dernières journées.

Avec en point d’orgue ce succès légendaire à Twickenham (53-10). Avez-vous désormais réalisé la portée de cet exploit ?

Non, je ne pense pas vraiment. Si on nous avait dit avant d’y aller qu’on gagnerait de cette façon, sur le papier, on aurait bien sûr eu du mal à y croire… Disons que, lorsque nous vivons les choses de l’intérieur, nous avons toujours plus de mal à se rendre compte. C’est dur de prendre du recul sur un événement comme celui-ci. Mais, quand on sera tous à la retraite et qu’on boira une bière ensemble, on y repensera et on en sera d’autant plus fiers.

À titre personnel, c’est la première fois depuis 2018 que vous ne marquez aucun essai dans un Tournoi des 6 Nations. Mais vous avez fini meilleur passeur décisif. Cela veut-il dire que ce distinction vient aussi récompenser la dimension de plus en plus collective de votre jeu ?

Peut-être. En tout cas, il est certain que j’ai fait évoluer mon jeu depuis mes débuts. Mais c’est à mettre dans un contexte collectif aussi. Je veux dire que, même sur le plan offensif, l’équipe a trouvé de nouvelles clés et des solutions au fur et à mesure du Tournoi. Nous avons marqué beaucoup d’essais dans différentes formes de jeu. C’est vraiment positif. Après, si les autres joueurs marquent autour de moi, ça me va très bien (sourire).

D’autant que vous êtes de plus en plus chassé et surveillé, ce qui a été très visible sur ce Tournoi. Comment l’avez-vous appréhendé ?

Il me fallait avoir plus de variations dans mon jeu, de justesse dans mes choix. Et aussi m’économiser des contacts inutiles. Contre l’Écosse, je n’ai pas pris un seul contact et je crois que cela ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Malgré cela, les prestations collectives étaient abouties. Moi, je me retrouve dans un rôle différent mais je parviens à être également performant ainsi. Je vieillis, je prends peut-être en maturité (rires).

La prochaine fois que l’équipe de France se réunira, ce sera pour préparer la Coupe du monde à domicile…

Oui. Quand nous nous sommes quittés, nous y avons tous pensé. Avant le Pays de Galles, chacun avait dans un coin de la tête que c’était le dernier match avant de basculer sur la Coupe du monde. Le prochain, ce sera un match de préparation à cette compétition… On va la vivre à domicile, avec une équipe performante. Ce sera l’événement d’une vie. Tout cela va arriver vite mais, depuis le temps qu’on l’attend, il nous tarde d’y être finalement.

Vous avez tourné la page du XV de France pour basculer sur le Stade toulousain, avec un huitième de finale de Champions Cup face aux Bulls dimanche. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

On sait, à chaque fois qu’on rentre du Tournoi des 6 Nations, qu’on entame la dernière ligne droite avec le club. À Toulouse, nous avons toujours l’objectif d’être sur les deux tableaux : Champions Cup et championnat de France. Cela fait beaucoup d’échéances, et donc de matchs. Mais, cette saison, nous avons la chance d’avoir un certain confort au classement en Top 14. J’espère que cela nous permettra d’avoir de l’air et de bien gérer l’effectif pour arriver avec le maximum d’énergie sur les rendez-vous qui vont compter, à commencer par ce week-end.

Et il y a quelques récompenses collectives et personnelles à aller encore chercher d’ici l’été…

Oui, c’est vrai. Mais on retient d’abord les collectives !