Les Tarnais ont su profiter de leurs deux réceptions consécutives pour engranger deux précieuses victoires. Les voilà rassurés, d’autant plus que la courbe de leur confiance et de leur réussite semble enfin s’inverser.

Comme le jeu de rugby peut être bizarre ! Alors que rien ne souriait aux Castrais depuis des semaines, voilà que les rebonds se mettent à leur être favorable. Le match contre Lyon, puis celui face au Stade toulousain tendent à prouver que la dynamique tarnaise s’est inversée. Pour de bon ? L’avenir le dira mais les voyants verdissent et, à la faveur de ces deux succès, les Tarnais peuvent attendre la prochaine journée avec le sentiment du devoir accompli. David Darricarrère était soulagé dans le ventre de Pierre-Fabre : " Des essais comme celui-là, on ne l’aurait peut-être pas marqué il y a quelque temps ".

Une référence à peine masquée à la deuxième réalisation de Julien Dumora de ce samedi, qui a profité d’une passe ratée de Mathis Lebel pour tuer le suspense et offrir la victoire au CO. "On a retrouvé le vrai Castres olympique avec beaucoup de solidarité sur le terrain. Il n’y a qu’à voir : chaque fois qu’on loupe un plaquage, il y a un copain pour rattraper l’erreur", expliquait Benjamin Urdapilleta en pensant notamment à Santiago Arata, auteur de plusieurs sauvetages « in extremis » face aux Toulousains. " ça fait du bien de se sentir à nouveau "nous" ! ".

Castres s'offre le derby face à Toulouse et enchaîne un deuxième succès de rang en Top 14 !



Le film du match > https://t.co/Aej5rHhigl pic.twitter.com/8eMm1q8Y3N — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 25, 2023

Une fin de saison " saucissonnée "

Réussite et confiance sont souvent liées, quand l’une va, l’autre aussi. Les rebonds se mettent à être favorables au CO, les adversaires ratent un peu plus qu’à l’accoutumée. La confiance grimpe et les Tarnais tentent des choses, comme sur cette relance d’Urdapilleta, bien suivie par Adrea Cocagi sur le premier essai de Dumora. Une relance venue d’ailleurs que les Tarnais n’auraient peut-être pas menée à son terme il y a quelques semaines.

Les joueurs du CO se sont appuyés sur leurs maîtres à jouer vétérans Benjamin Urdapilleta et Julien Dumora, impériaux, ainsi que sur une défense à toute épreuve pour faire le dos rond et laisser passer l’orage. Toulouse a eu de belles périodes de domination que le CO a su endiguer avant de piquer. Efficacité défensive et pragmatisme, deux valeurs sur lesquelles les Bleu et Blanc pourront s’appuyer pour affronter les cinq derniers matchs de la saison, capitaux dans la course au maintien.

Délivrés de toutes obligations européennes, les Castrais vont devoir gérer une fin de saison saucissonnée par les week-end de repos. Il va falloir trouver le bon équilibre entre fraîcheur physique et continuité dans la performance. Tout un programme pour le staff du CO.