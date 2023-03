Grâce notamment à un doublé de Julien Dumora, le Castres olympique s'est imposé face au Stade toulousain sur la pelouse de Pierre-Fabre. Une victoire sur le score de 27-17 pour le CO qui enchaîne un deuxième succès de rang en championnat après celui face à Lyon. Les Tarnais se donnent de l'air en fond de grille tandis que les Toulousains repartent du Tarn avec aucun point.

Quelle intensité sur la pelouse de Pierre Fabre cet après-midi. Le spectacle proposé a été fou dès l’entame du match. La chaleur est de retour dans le Tarn et les acteurs de la rencontre sont en feu.

À commencer par Benjamin Urdapilleta, 37 ans, mais l’insouciance d’un jeune joueur. Qui d’autre que lui d’ailleurs pour débloquer le compteur de cette rencontre après 22 minutes de jeu c’est Castres qui résiste le mieux et mène 6-3.

Un Toulouse indiscipliné

L'envie de bien faire est même peut-être trop forte pour Urdapilleta. Il écope d'un carton jaune pour une faute grossière près de la ligne. Mais Toulouse est indiscipliné et ne profite pas de sa supériorité numérique. C'est même Dumora qui va prendre le relais dans l'exercice du but et rajoute trois nouveaux points.

On se dirige alors tranquillement vers la mi-temps, les défenses prenant le pas sur les attaques l'espoir de voir un essai avant le coup de sifflet de l'arbitre s'amincit. C'était sans compter sur l'intenable Julien Dumora. Cogagi fait son numéro en solo jusqu'à trouver son arrière qui aplatit. Urdapilleta transforme sur la sirène et à la pause Castres s'envole 19-3.

Au retour des vestiaires c'est un Toulouse fâché qui enfonce la défense castraise. Chocobares servi parfaitement par Jaminet ramène les siens au score. Jaminet transforme, on joue depuis 4 minutes dans le second acte.

Castres sans merci

Mais Castres avait décidé de ne même pas laisser Toulouse espérer quoique ce soit aujourd'hui. Sur le renvoi Urdapilleta, encore lui, joue au pied. Lebel est le premier sur le ballon mais sa passe sous pression à destination de Nanai-Williams est interceptée par Dumora qui file à l'essai et claque son doublé, 24-10.

La fin du match sera la démonstration de la sérénité et de l'expérience de Castres face à un Toulouse rajeuni trop imprécis. À l'image de Paul Costes souvent en difficulté dans ses transmissions cet après-midi ou Vergé qui s'est souvent mis à la faute. Pour rappel Toulouse se déplaçait sans sept de ses internationaux français (Dupont, Ntamack, Ramos, Marchand, Baille, Cros et Flament).

Toulouse réagit finalement dans les ultimes secondes par Lebel en bout de ligne à qui il tenait à cœur de rattraper son erreur sur le dernier essai castrais. Trop tard le score est fait, fin du match 27-17.

Une victoire rassurante pour des Tarnais qui ont affiché toute leur palette technique contre le leader. Un Castres qui s'est rappelé à ses bons souvenirs de la saison passée. Une victoire référence dont Castres doit s'inspirer pour garder la zone rouge dans son rétroviseur.

De son côté Toulouse aura eu le mérite de donner du temps de jeu à ses jeunes pousses. Sa première place n'est toujours pas remise en question.