FFR : le nouveau président sera connu le 14 juin

Ce vendredi, la FFR a annoncé que le nouveau président de la Fédération française de rugby sera connu le 14 juin prochain. Il sera possible de déposer des candidatures jusqu'au 31 mai, les votes s'ouvriront le 12 juin. Actuellement, c'est Alexandre Martinez qui assure l'intérim après la démission de Bernard Laporte.

Dans un peu moins de trois mois, l'ensemble du rugby français sera fixé puisque sera élu le nouveau président de la Fédération française de rugby. Ce vendredi après-midi, la FFR a dévoilé via un communiqué les modalités de ses futurs scrutis électoraux.

Dans un premier temps, il sera question du comité directeur, afin de "remplacer les postes vacants". Pour cette élection, il est possible de déposer une candidature jusqu'au 24 avril. L'ouverture des votes se fera exactement un mois plus tard alors que le résulat final sera rendu public le 26 mai.

Quelques semaines plus tard, ce sera au tour du nouveau président de la FFR d'être élu. La date limite de dépôt de candidatures pour ce poste est fixé au 31 mai. Cette fois, l'ouverture des votes se fera le 12 juin et le remplaçant d'Alexandre Martinez sera connu deux jours plus tard, à savoir le 14.

Martinez actuellement en place

Pour rappel, Bernard Laporte a été condamné le 13 décembre dernier à deux ans de prison avec sursis pour avoir "noué" un pacte de corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. En poste depuis décembre 2016, l'ancien sélectionneur du XV de France avant alors démissionné après avoir fait appel de sa condamnation.

Depuis février, c'est donc Alexandre Martinez qui assure l'intérim.