Depuis le début du Tournoi, l'Irlande s'impose comme, la, nation dangereuse à l'aube de la Coupe du monde. Jonathan Sexton et ses coéquipiers sont en passe de faire le Grand Chelem face à l'Angleterre. Pourtant, Ronan O'Gara, actuel manager de La Rochelle et ancien international irlandais, estime que ce XV du Trèfle est "encore bien derrière les grandes nations de rugby".

Alors que les nations historiquement puissantes touchent le fond, c'est avec une aisance parfois déconcertante que les Irlandais marchent sur le Tournoi des 6 Nations 2023. Ils se sont imposés face à l'Écosse, l'Italie, la France et le pays de Galles et pourraient bien s'offrir le Grand Chelem face à l'Angleterre ce samedi à 18 heures. L'Irlande pourrait donc signer son premier Grand Chelem depuis 2018... Dans les colonnes de l'AFP, Ronan O'Gara, ancien ouvreur de l'Irlande aux 128 sélections, explique : "Si l'Irlande gagne samedi, ça ne sera que son quatrième de l'histoire. C'est un pays qui a gagné le Tournoi à trois reprises en quinze ans. On est encore bien derrière les grandes nations de rugby et on doit les rattraper. Andy Farrell a montré qu'il y avait une autre façon de gagner. Leur sang-froid face à la pression a été de grande classe." Une joie modérée pour l'Irlandais qui semble en attendre encore plus de ce XV du Trèfle !

Atonio : "Un homme très attentionné, réfléchi et honnête"

Lors de cet entretien, le manager du Stade rochelais, a également livré ses impressions sur le pilier droit du XV de France. Un joueur qu'il connaît bien et qu'il semble apprécier tant pour ses qualités physiques qu'humaines : "Si vous regardez La Rochelle jouer de loin et que vous ne le connaissez pas, il vous saute directement aux yeux. Ce n'est qu'en passant du temps avec lui que vous comprenez qui il est vraiment. C'est un homme très attentionné, réfléchi et honnête.", assure l'Irlandais avant de reprendre : "Pour moi, Uini incarne toutes les bonnes raisons de se lancer dans le rugby: il aime apprendre, il est ouvert, il veut s'améliorer alors qu'il a déjà de bonnes compétences... Il a quitté la Nouvelle-Zélande pour tenter sa chance en France alors qu'il n'avait rien. C'est à force de travail et d'application qu'il a réussi. Il est fait pour jouer au rugby. (...) Il est très généreux de son temps, il s'occupe des gens. Si des coéquipiers ne sont pas au top de leur forme, c'est lui qu'il faut aller voir." Le pilier rochelais retrouvera d'ailleurs les Bleus ce samedi face au pays de Galles après avoir purgé une suspension de 3 semaines pour un plaquage dangereux face à l'Irlande.