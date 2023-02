6 NATIONS 2023 - La sanction est tombée pour Uini Atonio. Le pilier de l'équipe de France, coupable d'un plaquage dangereux en Irlande et sanctionné d'un carton jaune par Wayne Barnes a été suspendu trois semaines par la commission de discipline. Il manquera donc au minimum les matchs contre l'Ecosse prévu le 26 février prochain et le crunch à Londres face aux Anglais.

Terrible nouvelle pour le XV de France. Cité à comparaître lundi après son carton jaune reçu en Irlande, le pilier droit Uini Atonio a été entendu ce mercredi par la commission de discipline du Tournoi des 6 Nations. La sanction est tombée, le Rochelais a écopé d'une suspension de six semaines (réduite à trois semaines-matchs) par la commission et manquera au minimum la rencontre face à l'Ecosse prévue le 26 février prochain au stade de France et le crunch face à l'Angleterre à Twickenham.

"Le joueur a reconnu avoir commis un acte déloyal digne d'un carton rouge, explique le communiqué de la commission disciplinaire du Tournoi des 6 Nations. La commission a accepté l'aveu du joueur selon lequel le plaquage sur le numéro 2 de l'Irlande (Rob Herring N.D.L.R.) était un jeu déloyal. Son épaule est entrée en contact avec le cou / le visage du numéro 2 irlandais comme décrit dans le rapport du commissaire à la citation et a donc atteint le seuil du carton rouge."

Une sanction de six semaines réduite à trois

"Sur cette base, poursuit le communiqué de la commission, le Comité a appliqué le point d'entrée moyen obligatoire de World Rugby pour jeu déloyal entraînant un contact avec la tête. Cela a abouti à un point de départ d'une suspension de six semaines."

Le barème de la sanction contre Uini Atonio. Six Nations

La sanction de Uini Atonio a été réduite à trois semaines après "l'aveu immédiat de culpabilité du joueur, son dossier disciplinaire exemplaire et ses remords sincères". Le pilier du XV de France manquera donc au minimum la rencontre face à l'Ecosse et le match face à l'Angleterre le 11 mars.

Le XV de France peut faire appel

Uini Atonio et le staff du XV de France ont trois jours pour faire appel de la décision de la commission de discipline. Le pilier international pourrait jouer le dernier match du Tournoi face au pays de Galles, prévu le 18 mars prochain.

En effet, le joueur a demandé à "participer au programme d'intervention des entraîneurs pour remplacer le dernier match de sa sanction par une intervention." La demande a été validée par la commission. Uini Atonio pourrait donc être disponible pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations.

Pour rappel, suite à ce plaquage dangereux, le talonneur irlandais avait dû quitter la pelouse pour passer un protocole commotion et avait finalement laissé sa place au Leinstermen Ronan Kelleher. Une bien mauvaise nouvelle pour le XV de France qui devra se passer de son pilier droit pour les deux prochaines rencontres du Tournoi.