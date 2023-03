PRO D2 - Massy s'incline sur sa pelouse face à Agen, Oyonnax va s'imposer à Vannes, Colomiers réagit à domicile contre Aurillac, Montauban l'emporte face à Béziers, Biarritz stop la série de Nevers....Découvrez nos pronostics pour la 24ème journée du championnat.

En très mauvaise posture au classement, Massy accueille Agen en ouverture de la 24ème journée de Pro D2. Une réception qui pourrait tourner en la faveur des visiteurs qui veulent continuer de s'accrocher au top 6 et pourquoi pas réintégrer le podium. Massy de son côté qui a déjà pratiquement un pied en Nationale risque une nouvelle déconvenue sur son terrain et pourrait enchaîner une cinquième défaite de rang.

Notre pronostic : Victoire d'Agen

Les Bretons sont mieux dans ce championnat. Après un début d'année 2023 difficile les Vannetais viennent d'enchaîner deux victoires de suite en championnat. Mais ce vendredi la tâche s'annonce compliquée avec la réception de l'ogre Oyonnax, solide leader. un leader qui vient d'enchaîner quatre victoires consécutives, une marge de vingt points sur la deuxième place et dispose d’un statut de favori à la montée qui ne cesse de grandir.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax

Après une incroyable série, Provence à fini par chuter à domicile contre Vannes lors de la journée précédente. Revanchards les Aixois se déplacent en Nomandie avec pour ambition de reprendre leur marche en avant dans ce championnat. À sept points et deux places en dessous, Rouen compte bien de son côté l'emporter pour recoller à son adversaire du soir. Mais les visiteurs pourraient bien s'offrir la belle opération de la journée.

Notre pronostic : Victoire de Provence

Sortie de la zone rouge, Angoulême veut continuer de croire au maintien. Mais c'est le deuxième du classement qui débarque en Charente dans le cadre de la 24ème journée de Pro D2. Un deuxième qui ne s'est plus incliné depuis déjà neuf journées et qui vient pour consolider sa position. Mais attention aux hommes d'Etcheto qui sont capables de tout et qui veulent à tout prix continuer en deuxième division la saison prochaine. Mais au vu des forces en puissances, les Grenoblois devraient venir s'imposer.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Dans la lutte pour éviter la relégation, Carcassonne n'est pas dans les meilleures dispositions. Avec quatre défaites de rang, les hommes de la cité voient débarquer des Landais qui veulent à tout prix rester sur le podium. Après des résultats en dent de scie, Mont-de-Marsan reste sur une victoire et veut enchaîner. Devant les difficultés du club d'Occitanie, c'est bien Mont-de-Marsan qui devrait l'emporter à l'extérieur et enfoncer un peu plus Carcasonne.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

On fait le point sur la dynamique et le calendrier des équipes qui jouent leur survie en #ProD2.https://t.co/pKStCDUS1C — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 15, 2023

Battu sur sa pelouse par Oyonnax la journée précédente, Colomiers veut réagir pour continuer de croire à une place pour les phases finales. Face à une équipe d'Aurillac également battu sur sa pelouse, les Columérins devraient prendre le dessus dans ce duel. Mais les Auvergants pourraient bien bousculer cette équipe jusqu'au coup de sifflet final. Si la victoire sera pénible à obtenir, elle devrait revenir à Colomiers.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

C'est un duel qui verra s'opposer deux des équipes qui surfent sur des séries négatives. En effet les deux écuries n'ont plus remporté de matchs depuis quatre rencontres. Dans cette bataille, Montauban pourrait bien profiter de l'appui de son public pour faire la différence et se rassurer dans cette fin de championnat. Béziers de son côté pourrait bien enchaîner un cinquième match sans victoire.

Notre pronostic : Victoire de Montauban

Pour clôturer cette 24ème journée de championnat, Biarritz reçoit Nevers. Un duel entre basque et bourguignons qui devrait tourner en la faveur des pensionnaires d'Aguiléra. Dans la lutte au podium, Biarritz veut continuer sur sa lancée et s'imposer devant son public pour revenir à auteur d'Agen. Nevers qui est actuellement au pied du top 6 va tenter de venir réaliser un gros coup dans le Pays basque, mais ne devrait pas réussir à franchir la marche.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz